  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 19:33:57 -
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı