TFF 1. Lig'de Süper Lig vizesi için 58. sezon heyecanı

Futbolda bu yıl 58. kez Süper Lig'e yükselme heyecanının yaşanacağı TFF 1.Lig'de, artık profesyonel liglerde yer almayan Mersin İdmanyurdu, 35 sezon ile en yüksek sayıya sahip takım.

İlk 2 lig adıyla oynanmaya başlandı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2001'den 2002'ye İkinci Lig Kategori A, ardından 2007'den 2008'e yapılan TFF 1. Lig adında 18 takımın katılımıyla oynanmaya başlandı. 58. kez büyük bir heyecana sahne olacak.

Ligde yeni sezon 11 Eylül Cuma günü iki İzmir takımı Menemenspor-Altınordu karşılaşması ile başlayacak.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde, bu iki takımı takip eden 4 takım, Süper Lig'e yükselecek 3. takım olmak için mücadele edecek. Ligin son 3 sırasında yer alacaklarsa TFF 2.Lig'e düşecek.

1963-1964 arasında 180 farklı takımın mücadele ettiği ligde 64 takım bir sonraki lige yükselmeyi başardı. Tuzlaspor bu sezon ilk kez 1.Lig'de olacak.

Ligde en çok sezon ve 35 kez Mersin İdmanyurdu yer aldı. Mersin İdmanyurdu'yu 34 sezonda Denizlispor ve Sakaryaspor izledi. Ayrıca Karşıyaka ve Konyaspor 33, Aydınspor ve Beypazarı Şekerspor 32, Orduspor 31, Antalyaspor, Giresunspor ve Manisaspor da bu organizasyonda 30'ar kez mücadele hakkı kazandı.

1. Lig'de 7 kez mutlu sona ulaşan Samsunspor'un ardından üst ligde Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Mersin İdmanyurdu 6 kez forma giydi.

Adanaspor, Diyarbakırspor, Göztepe ve Sakaryaspor da 5 kez Süper Lig'e yükseldi.

Daha önce aynı ligde mücadele eden Karşıyaka ile 1966-1967 sezonlarında Şekerspor, Danıştay'ın kararı ile Süper Lig'e yükseldi.

MKE Ankaragücü # 2, 1980-1981 Grup B'nin tamamlanmasına rağmen Türkiye Kupası'nı kazandığı bir üst lige yükseldi. 1988-1989 sezonunda Bursaspor'un ikinci takımı 2. Lig B Grubu'nu lider olarak tamamladı ancak statü nedeniyle bir üst lige ulaşamadı.

Geçen yıl tüm profesyonel liglerde olduğu gibi düşüşün kaldırıldığı TFF 1. Lig'de şimdiye kadar 173 takım küme düştü. Manisaspor'u 6 kez Giresunspor, 5'er kez Düzcespor, Elazığspor ve Uşakspor izledi.

Ligde 1978-1979 sezonundan bu yana 25 kez uygulanan sistem ile Süper Lig'e yükselen son takım play-off maçları sonunda belirlendi.

1978-1979 ve 1979-1980 sezonlarında Kayserispor ve Boluspor bir sonraki lige yükselmeyi başardı. Daha sonra askıya alınan sistemde Antalyaspor ve Adana Demirspor, 1993-1994 sezonunda play-off'lardan Süper Lig'e çıktı.

Bu sezonun ardından Eskişehirspor, Zeytinburnuspor, Şekerspor, Sakaryaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Malatyaspor rakiplerini geçmeyi başardı.

2005 yılından bu yana tekrar uygulanan play-off'larda Alanyaspor, Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep, Göztepe, Kasımpaşa (3), Konyaspor (2), Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Sakaryaspor ve son olarak Fatih Karagümrük mutlu sona ulaştı..