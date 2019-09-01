TFF 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu
TFF 1. Lig 3. haftası pazar akşamı oynanan 4 maçla devam etti. İşte, 3. haftada alınan sonuçlar ve TFF 1. Lig puan durumu...01 Eylül 2019 Pazar 23:54
TFF 1. Lig 3. haftası pazar akşamı oynanan 4 maçla devam etti. İşte, 3. haftada alınan sonuçlar ve TFF 1. Lig puan durumu...
TFF 1. Lig 3. haftası pazar akşamı oynanan 4 maçla devam etti. İşte, 3. haftada alınan sonuçlar ve TFF 1. Lig puan durumu...
TFF 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden çekişmeli mücadelelere ev sahipliği yapan 1. Lig'de 3. hafta pazar günü oynanan 4 maçla devam edildi. İşte, 1. Lig'de alınan sonuçlar ve puan durumu.
Toplu sonuç ve program
30 Ağustos Cuma
Osmanlıspor-Adanaspor: 2-2
31 Ağustos Cumartesi
Ümraniyespor-İstanbulspor: 2-1
BL Erzurumspor-Boluspor: 1-0
Altay-Balıkesir:1-0
Akhisar-Altınordu:0-0
1 Eylül 2019
Giresunspor-Hatayspor: 2-2
Karagümrük-Menemenspor: 1-1
Eskişehirspor-Bursaspor: 0-2
Adana Demir-Keçiören: 0-0
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