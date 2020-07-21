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Spor

TFF 1. Lig'de sadece 2 ekip teknik direktörünü değiştirmedi

Altınordu ve Keçiörengücü dışındaki tüm takımlar sezon içinde teknik heyetlerinde değişikliğe gitti - Fatih Karagümrük'te 5, Adanaspor'da ise 4 farklı teknik direktör görev aldı - Ligde görev alan teknik adamlardan 10'u iki farklı takımı çalıştırdı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 11:09:35 -
TFF 1. Lig'de sadece 2 ekip teknik direktörünü değiştirmedi

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - TFF 1. Lig 2019-2020 sezonunda mücadele veren 18 takımdan 16'sı teknik direktör değişikliği yaparken, Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Keçiörengücü'nde ise Serkan Özbalta görevde kalmayı başaran iki isim oldu.

Sadece 2 ekibin aynı teknik adamla bitirdiği sezonda Altınordu'da 2012-2013'ten bu yana görev yapan Hüseyin Eroğlu, üst üste 8. sezonunu tamamladı. Keçiörengücü'nü 2018-2019'da TFF 1. Lig'e taşıyan Serkan Özbalta da 34 hafta boyunca takımında görev yaptı.

Fatih Karagümrük 5, Adanaspor ise 4 farklı teknik direktörle çalışarak en fazla değişikliğe giden kulüpler olarak dikkati çekti.


- İki takımda birden görev yapanlar


Ligde 10 isim sezon içinde iki takımda birden görev aldı.

Bu teknik direktörler ve görev yaptıkları ekipler şöyle:

Cüneyt Dumlupınar (Fatih Karagümrük-Adana Demirspor), Coşkun Demirbakan (Eskişehirspor-Adanaspor), Mehmet Altıparmak (Akhisarspor-Hatayspor), Sait Karafırtınalar (Altay-Cesar Grup Ümraniyespor), Ramazan Kurşunlu (Ekol Göz Menemenspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Erkan Sözeri (Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Yalçın Koşukavak (Bursaspor-Altay), Ali Tandoğan (Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay), Fırat Gül (İstanbulspor-Boluspor), Giray Bulak (Boluspor-Fatih Karagümrük).


- Görev yapanlar


TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunda görev yapan teknik adamlar şunlar:

Adana Demirspor: Ümit Özat, Uğur Tütüneker, Cüneyt Dumlupınar. 

Adanaspor: Levent Eriş, Engin İpekoğlu, Eyüp Arın, Coşkun Demirbakan.

Akhisarspor: Mehmet Altıparmak, Yılmaz Vural.

Altay: Sait Karafırtınalar, Ali Tandoğan, Yalçın Koşukavak .

Altınordu: Hüseyin Eroğlu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Muzaffer Bilazer, Erkan Sözeri, Mehmet Özdilek .

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Ali Tandoğan, Ramazan Kurşunlu, Yusuf Şimşek.

Boluspor: Giray Bulak, Osman Özköylü, Fırat Gül .

Bursaspor: Yalçın Koşukavak, İbrahim Üzülmez, İrfan Buz .

Cesar Grup Ümraniyespor: Ahmet Taşyürek, Sait Karafırtınalar .

Ekol Göz Menemenspor: Ramazan Kurşunlu, Cenk Laleci .

Eskişehirspor: Fuat Çapa, Coşkun Demirbakan, Mustafa Özer .

Fatih Karagümrük: Cüneyt Dumlupınar, Erkan Zengin, Giray Bulak, Ömer Erdoğan, Şenol Can.

Giresunspor: Erkan Sözeri, Hakan Kutlu.

Hatayspor: İlhan Palut, Bayram Toysal, Mehmet Altıparmak .

İstanbulspor: Fırat Gül, Fatih Tekke.

Keçiörengücü: Serkan Özbalta.

Osmanlıspor: Mustafa Dalcı, İsmet Taşdemir, Ali Güneş.

Not: Takımlarda geçici olarak görev yapanlar listede yer almamıştır.


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