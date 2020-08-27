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Spor TFF 1. Lig'de fikstür belli oldu
Spor

TFF 1. Lig'de fikstür belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-27 22:00:01 -
TFF 1. Lig'de fikstür belli oldu

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine göre ilk yarının fikstürü şöyle:


- 1. hafta

    Osmanlıspor-Eskişehirspor

    Boluspor-Ankara Keçiörengücü

    Menemenspor-Altınordu

    Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

    Akhisarspor-Tuzlaspor

    Altay-Yılport Samsunspor

    Bursaspor-Adana Demirspor

    Adanaspor-İstanbulspor

    Balıkesirspor-Giresunspor


    - 2. hafta

    Yılport Samsunspor-Ümraniyespor

    Ankara Keçiörengücü-Osmanlıspor

    Eskişehirspor-Adanaspor

    Altınordu-Bursaspor

    Adana Demirspor-Boluspor

    Giresunspor-Menemenspor

    İstanbulspor-Altay

    Tuzlaspor-Balıkesirspor

    Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor


    - 3. hafta

    Adanaspor-Ankara Keçiörengücü

    Altay-Eskişehirspor

    Boluspor-Altınordu

    Akhisarspor-Balıkesirspor

    Menemenspor-Tuzlaspor

    Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor

    Osmanlıspor-Adana Demirspor

    Bursaspor-Giresunspor

    Ümraniyespor-İstanbulspor

    - 4. hafta

    Adana Demirspor-Adanaspor

    Eskişehirspor-Ümraniyespor

    Altınordu-Osmanlıspor

    Tuzlaspor-Bursaspor

    Giresunspor-Boluspor

    Ankara Keçiörengücü-Altay

    İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

    Balıkesirspor-Menemenspor

    Yılport Samsunspor-Akhisarspor


    - 5. hafta

    Adanaspor-Altınordu

    Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor

    Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü

    Akhisarspor-Menemen Spor

    Bursaspor-Balıkesirspor

    Boluspor-Tuzlaspor

    Altay-Adana Demirspor

    Osmanlıspor-Giresunspor

    Yılport Samsunspor-İstanbulspor


    - 6. hafta

    Giresunspor-Adanaspor

    Adana Demirspor-Ümraniyespor

    Menemen Spor-Bursaspor

    Balıkesirspor-Boluspor

    Eskişehirspor-Yılport Samsunspor

    Altınordu-Altay

    Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor

    İstanbulspor-Akhisarspor

    Tuzlaspor-Osmanlıspor


    - 7. hafta

    Ümraniyespor-Altınordu

    Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü

    İstanbulspor-Eskişehirspor

    Boluspor-Menemenspor

    Adanaspor-Tuzlaspor

    Osmanlıspor-Balıkesirspor

    Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor

    Akhisarspor-Bursaspor

    Altay-Giresunspor


    - 8. hafta

    Giresunspor-Ümraniyespor

    Balıkesirspor-Adanaspor

    Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor

    Adana Demirspor-Yılport Samsunspor

    Bursaspor-Boluspor

    Tuzlaspor-Altay

    Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor

    Eskişehirspor-Akhisarspor

    Menemenspor-Osmanlıspor


    - 9. hafta

    Yılport Samsunspor-Altınordu

    Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü

    Altay-Balıkesirspor

    Adanaspor-Menemenspor

    Ümraniyespor-Tuzlaspor

    Akhisarspor-Boluspor

    Osmanlıspor-Bursaspor

    İstanbulspor-Adana Demirspor

    Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor


    - 10. hafta

    BalıkesirsporÜmraniyespor

    Altınordu-İstanbulspor

    Bursaspor-Adanaspor

    Menemenspor-Altay

    Giresunspor-Yılport Samsunspor

    Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

    Adana Demirspor-Eskişehirspor

    Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor

    Boluspor-Osmanlıspor


    - 11. hafta

    Eskişehirspor-Altınordu

    Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor

    Yılport Samsunspor-Tuzlaspor

    Ümraniyespor-Menemenspor

    Adanaspor-Boluspor

    Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor

    Altay-Bursaspor

    Akhisarspor-Osmanlıspor

    İstanbulspor-Giresunspor


    - 12. hafta

    Bursaspor-Ümraniyespor

    Osmanlıspor-Adanaspor

    Tuzlaspor-İstanbulspor

    Boluspor-Altay

    Balıkesirspor-Yılport Samsunspor

    Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

    Adana Demirspor-Akhisarspor

    Altınordu-Ankara Keçiörengücü

    Giresunspor-Eskişehirspor


    - 13. hafta

    Adana Demirspor-Altınordu

    İstanbulspor-Balıkesirspor

    Yılport Samsunspor-Menemenspor

    Eskişehirspor-Tuzlaspor

    Ümraniyespor-Boluspor

    Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor

    Akhisarspor-Adanaspor

    Ankara Keçiörengücü-Giresunspor

    Altay-Osmanlıspor


    - 14. hafta

    Osmanlıspor-Ümraniyespor

    Menemenspor-İstanbulspor

    Bursaspor-Yılport Samsunspor

    Giresunspor-Adana Demirspor

    Adanaspor-Altay

    Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

    Altınordu-Akhisarspor

    Balıkesirspor-Eskişehirspor

    Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü

    - 15. hafta

    Altay-Akhisarspor

    Giresunspor-Altınordu

    Ankara Keçiörengücü-Balıkesirspor

    Eskişehirspor-Menemenspor

    Adana Demirspor-Tuzlaspor

    İstanbulspor-Bursaspor

    Yılport Samsunspor-Boluspor

    Ümraniyespor-Adanaspor

    Royal Hastanesi Bandırmaspor-Osmanlıspor

    - 16. hafta

    Altay-Ümraniyespor

    Akhisarspor-Giresunspor

    Boluspor-İstanbulspor

    Osmanlıspor-Yılport Samsunspor

    Balıkesirspor-Adana Demirspor

    Adanaspor- Royal Hastanesi Bandırmaspor

    Tuzlaspor-Altınordu

    Menemenspor-Ankara Keçiörengücü

    Bursaspor-Eskişehirspor

    - 17. hafta

    Ümraniyespor-Akhisarspor

    Altınordu-Balıkesirspor

    Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay

    Giresunspor-Tuzlaspor

    Adana Demirspor-Menemenspor

    Ankara Keçiörengücü-Bursaspor

    Eskişehirspor-Boluspor

    Yılport Samsunspor-Adanaspor

    İstanbulspor-Osmanlıspor

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