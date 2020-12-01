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Spor TFF 1. Lig'de ertelenen karşılaşmaların programı belli oldu
Spor

TFF 1. Lig'de ertelenen karşılaşmaların programı belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-01 16:53:44 -
TFF 1. Lig'de ertelenen karşılaşmaların programı belli oldu

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8. haftadan ertelenen Tuzlaspor-Altay maçı 30 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da, 9. haftadan ertelenen Adanaspor-Menemenspor müsabakası 23 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da, 9. haftadan ertelenen İstanbulspor-Adana Demirspor karşılaşması 30 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da, 11. haftadan ertelenen Adanaspor-Beypiliç Boluspor maçı da 30 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak.


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