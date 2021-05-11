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Spor TFF 1. Lig'de bu sezon hakemlerin kart tercihi, son 10 sezonun gerisinde kaldı
Spor

TFF 1. Lig'de bu sezon hakemlerin kart tercihi, son 10 sezonun gerisinde kaldı

Play-off sürecine geçilen TFF 1. Lig'de bu sezon, toplam 1358 sarı ve 61 kırmızı kartla son 10 yılın en az kart gösterilen sezonu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 11:48:00 -
TFF 1. Lig'de bu sezon hakemlerin kart tercihi, son 10 sezonun gerisinde kaldı

Hakemlerin maç başına 4,44 sarı ve hafta başına 1,79 kırmızı kart kullandığı 2020-2021 sezonu, 88 sarı kartla cezalandırılan Adanasporlu futbolcular en fazla sarı kart gören ekip, 7 kırmızı kart gösterilen Menemenspor da en fazla kırmızı kartla cezalandırılan takım olarak dikkati çekti.

Bu sezon, son 10 yıl içinde 2011-2012'de maç başına 4,5 sarı ve 2017-2018'de hafta başına 1,91 kırmızı kart ortalamalarının gerisinde kalarak en az karta başvurulan yıl oldu.

En fazla sarı kart görenler

Ligde 7 futbolcu 10'ar sarı kartla en fazla cezalandırılan isimler oldu. Adanaspor'da Celil Yüksel, Canberk Dilaver ile Hakan Çinemre, Altınordu'da Oğulcan Ülgün, İstanbulspor'da Wellington, Menemenspor'da Rıdvan Koçak ve İbrahim Adamu 10 sarı kart gördü.

Bereket Sigorta Ümraniyespor'da Gökhan Süzen 3 kez, ligin ilk devresinde Menemenspor'da forma giyen Sikiru Olatunbosun ve Ankaraspor'da Milos Stanojevic de ikişer defa kırmızı kartla cezalandırıldı.

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