TFF 1. Lig'de 57. sezon yarın başlıyor



İSTANBUL (AA) - Futbolda bu yıl 57. kez Süper Lig'e yükselme heyecanının yaşanacağı TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu yarın oynanacak Giresunspor-Menemenspor maçı ile başlıyor. İlk yarısı 29 Aralık'ta 17. hafta maçları ile tamamlanacak TFF 1. Lig'de, ikinci yarı 19 Ocak 2020'de başlayacak. Ligde normal sezon 2 Mayıs 2020'de sona erecek. Şampiyon olan takımın yanı sıra 34. haftayı puan cetvelinin ikinci sırasında tamamlayan ekip, direkt Süper Lig'e yükselecek. Süper Lig'de mücadele edecek üçüncü takımı ise play-off maçları belirleyecek. Normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar play-off'larda Süper Lig için mücadele edecek.

- Ligde ilk hafta programı

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 20.00 Giresunspor-Menemenspor (Giresun Atatürk) 17 Ağustos Cumartesi: 19.15 Fatih Karagümrük-Bursaspor (Necmi Kadıoğlu) 21.45 Adana Demirspor-Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim) 21.45 Osmanlıspor-Boluspor (Osmanlı) 18 Ağustos Pazar: 16.30 Hatayspor-Altınordu (Bolu Atatürk) 19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Kazım Karabekir) 21.45 Altay-Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı) 21.45 Akhisarspor-Adanaspor (Spor Toto Akhisar) 19 Ağustos Pazartesi: 20.00 Eskişehirspor-Keçiörengücü (Eskişehir Yeni)





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