TFF 1. Lig'de 4 haftalık program belli oldu
- Ligde yeni sezon 11 Eylül Cuma günü Menemenspor-Altınordu maçıyla başlayacak
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk 4 haftalık programını açıkladı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yeni sezonun ilk maçında 11 Eylül Cuma günü Menemenspor, Altınordu'yu ağırlayacak.
Ligde ilk 4 haftanın programı şöyle:
- 1. Hafta:
11 Eylül Cuma
19.00 Menemenspor-Altınordu (Menemen İlçe)
12 Eylül Cumartesi:
16.30 Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)
19.00 Osmanlıspor-Eskişehirspor (Osmanlı)
13 Eylül Pazar:
16.30 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altay-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14 Eylül Pazartesi:
19.00 Akhisarspor-Tuzlaspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Balıkesirspor-Giresunspor (Balıkesir Atatürk)
- 2. Hafta:
18 Eylül Cuma:
19.00 Eskişehirspor-Adanaspor (Eskişehir Yeni)
19 Eylül Cumartesi:
14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor (Bandırma 17 Eylül)
14.00 Tuzlaspor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20 Eylül Pazar:
14.00 Ankara Keçiörengücü-Osmanlıspor (Aktepe)
16.30 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Giresunspor-Menemenspor (Giresun Atatürk)
21 Eylül Pazartesi:
19.00 Adana Demirspor-Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Yılport Samsunspor-Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
- 3. Hafta:
25 Eylül Cuma:
19.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)
26 Eylül Cumartesi:
14.00 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Bursaspor-Giresunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Akhisarspor-Balıkesirspor (Spor Toto Akhisar)
27 Eylül Pazar:
14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)
16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)
19.00 Altay-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
28 Eylül Pazartesi:
19.00 Menemenspor-Tuzlaspor (Menemen İlçe)
19.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
- 4. Hafta:
2 Ekim Cuma:
19.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
3 Ekim Cumartesi:
14.00 Tuzlaspor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)
16.30 Giresunspor-Boluspor (Giresun Atatürk)
19.00 Altınordu-Osmanlıspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
4 Ekim Pazar:
14.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Eskişehir Yeni)
16.30 Yılport Samsunspor-Akhisarspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.30 Balıkesirspor-Menemenspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)