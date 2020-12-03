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Spor TFF 1. Lig'de 12. hafta başlıyor
Spor

TFF 1. Lig'de 12. hafta başlıyor

Haftanın açılış maçlarında Tuzlaspor-İstanbulspor ve Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor karşı karşıya gelecek

Yeniakit Publisher
2020-12-03 09:12:54 -
TFF 1. Lig'de 12. hafta başlıyor

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 12. haftası, Tuzlaspor-İstanbulspor ve Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

16.00 Tuzlaspor-İstanbulspor (Vefa)

19.00 Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Giresunspor-Eskişehir (Giresun Atatürk)

16.00 Beypiliç Boluspor-Altay (Atatürk)

16.00 Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Samsun Atatürk)

6 Aralık Pazar:

16.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Aziz Kocaoğlu)

19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)

Not: Ankaraspor-Adanaspor karşılaşması, konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.


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