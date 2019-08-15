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TFF 1. Lig'de 10 ekip teknik direktörünü değiştirmedi

- Ligde yer alacak 18 ekipten 10'u geçen seneki teknik direktörleriyle yoluna devam edecek- Bu sezon görev yapacak teknik adamlardan 4'ü daha önce çalıştırdıkları takımları Süper Lig'e taşıdı

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:30
TFF 1. Lig'de 10 ekip teknik direktörünü değiştirmedi


İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunda mücadele edecek 18 ekipten 10'u sezona geçen seneki teknik direktörleriyle başlayacak.

Yarın yapılacak tek maçla heyecanın başlayacağı TFF 1. Lig'de yer alacak 18 takımdan 10'u teknik direktörünü değiştirmedi.

Adana Demirspor'da Ümit Özat, Altay'da Sait Karafırtınalar, Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Eskişehirspor'da Fuat Çapa, Fatih Karagümrük'te Cüneyt Dumlupınar, Giresunspor'da Erkan Sözeri, Hatayspor'da İlhan Palut,İstanbulspor'daFırat Gül, Keçiörengücü'nde Serkan Özbalta ve Ümraniyespor'da Ahmet Taşyürek geçen sezon olduğu gibi takımlarının başında yer alacak.


- Teknik direktör değiştirenler


Ligde 8 ekip ise geçen sezon sonunda yer alan teknik direktörleriyle yoluna devam etmiyor.

Süper Lig'den düşen Akhisarspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, lige yeni yükselen Menemenspor'un yanı sıra Adanaspor, Balıkesirspor, Boluspor ve Osmanlıspor teknik heyetinde değişikliğe gitti.


 - Daha önce 4 teknik adam, takımlarını Süper Lig'e taşıdı


TFF 1. Lig'de bu sezon görev yapacak 4 isim, daha önce takımlarını Süper Lig'e çıkarmayı başardı. Bu isimlerden Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş,2004-2005 ve 2008-2009'da Manisaspor'la, Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak,2017-2018'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2018-2019'da Gazişehir Gaziantep ile Süper Lig'e çıkmıştı.

Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak, 1996-1997'de Kardemir Karabükspor'u, Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar da 2014-2015'te Kayserispor'u Süper Lig'e taşımıştı.


- Hüseyin Eroğlu art arda 8. sezonunda


Altınordu'da 2012-2013'ten bu yana görev yapan Hüseyin Eroğlu, İzmir temsilcisinde bu sezon 8. sezonuna başlayacak. TFF 3. Lig'de Altınordu'nun başına geçen 47 yaşındaki çalıştırıcı, İzmir ekibini 1. Lig'e kadar taşıdı.


- Görev yapacak isimler


Ligde geride kalan sezon görev yapan ve 2019-2020 sezonunda görev yapacak teknik adamlar şunlar:

Takımlar2018-20192019-2020
AdanaDemirsporÜmit ÖzatÜmit Özat
AdanasporEyüp ArınLevent Eriş
AkhisarsporCem KavçakMehmet Altıparmak
AltaySait KarafırtınalarSait Karafırtınalar
AltınorduHüseyin EroğluHüseyin Eroğlu
BalıkesirsporGiray BulakAli Tandoğan
BolusporOrhan KaynakGiray Bulak
BursasporMesut BakkalYalçın Koşukavak
BüyükşehirBelediye ErzurumsporHamza HamzaoğluMuzaffer Bilazer
EskişehirsporFuat ÇapaFuat Çapa
FatihKaragümrükCüneyt DumlupınarCüneyt Dumlupınar
GiresunsporErkan SözeriErkan Sözeri
Hataysporİlhan Palutİlhan Palut
İstanbulsporFırat GülFırat Gül
KeçiörengücüSerkan ÖzbaltaSerkan Özbalta
MenemensporSuat KayaRamazan Kurşunlu
OsmanlısporOsman ÖzköylüMustafa Dalcı
ÜmraniyesporAhmet TaşyürekAhmet Taşyürek

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:30
  1. 1. Lig
  2. Futbol
  3. Teknik direktör

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