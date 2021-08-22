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TFF 1. Lig ekibinden Belözoğlu'na teklif
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Spor TFF 1. Lig ekibinden Belözoğlu'na teklif
Spor

TFF 1. Lig ekibinden Belözoğlu'na teklif

TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor'un teknik direktörlük için Emre Belözoğlu'na teklif götürdüğü, ancak Belözoğlu'nun geri çevirdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 12:00:00 -
TFF 1. Lig ekibinden Belözoğlu'na teklif

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un 2. Başkanı Emin Adanur, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Milli Takım'da çalışması gündemde olan Emre Belözoğlu ile görüştüklerini ancak olumlu cevap alamadıklarını açıkladı.

40 yaşındaki futbol adamıyla görüştükleri belirten Adanur, Haber Global'e yaptığı açıklamada, "Emre Belözoğlu ile görüştük ama olmadı" dedi.

Ligin ilk haftasında sahasında Adanaspor'la 1-1 berabere kalan Bursaspor'da maçın ardından Teknik Direktör Mustafa Er ile yollar ayrılmıştı.

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