Eskişehirspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un takım kaptanı Sezgin Coşkun, takım olarak antrenmana çıkmama kararı alındığını belirleterek bazı futbolcuların ev kiralarını ödeyemediğini bazı futbolcuların ise ceplerinde harçlık dahi olmadığını söyledi.

TFF. 1. Lig'de zor bir süreçten geçen Eskişehirspor'da sular durulmuyor. Futbolcular kendilerine ödeme yapılmadığı için akşam antrenmanına çıkmadılar. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan takım kaptanı Sezgin Coşkun, futbolcuların ve çalışanların uzun süredir maaş alamadıklarını ifade etti.

Tesiste sıcak su bile olmadığını vurgulayan Sezgin, "Tüm Türkiye'nin bildiği gibi Eskişehirspor kulübü zor zamanlardan geçiyor. Kongreden sonra verilen sözlerin maalesef tutulmadığı kamuoyu tarafından da bilinmektedir. Yabancı futbolcularımızın ev kiralarının ödenmediği ve evlerinden çıkarılmak üzere olduğu, otomobillerinin kiralama şirketleri tarafından alındığı, genç futbolcu kardeşlerimizin de ceplerinde harçlık dahi olmadığını belirtmek isteriz. Tesis çalışanlarımız uzun süredir maaşlarını alamamakta. Kimisi kirasını kimisi de kredi borçlarını ödeyememektedir. Tesiste zaman zaman yemek çıkmadığını, antrenman sonrası duş almak için sıcak su olmadığını hatta maçta giyecek yedek formamız dahi olmadığını belirtmek isteriz" dedi.

"Antrenmana çıkmama kararı aldık"

Antrenmana çıkmayacaklarını belirten tecrübeli oyuncu Coşkun, "Bu kadar olumsuz şartlarda takımın antrenman ve maça hazırlanması kolay olmuyor. Personelimizin de artık dayanacak ekonomik gücü kalmamıştır. İş ahlakımızdan ve Eskişehirspor sevdamızdan dolayı bütün olumsuzluklara rağmen biz futbolcular ve tesis çalışanlarımız bütün iyi niyetimizle kulübü ayakta tutmak için çabalıyoruz. Dışarıya her şey dört dörtlükmüş gibi bir izlenim verilmekte ama hiçbir şey söylenildiği gibi değil. Bunu kamuoyuna göstermek adına, maalesef bir tepki göstermek zorunda kaldık. Futbolcular ve tesis çalışanları olarak, bugün antrenmana çıkmama kararı aldık" ifadelerini kullandı.