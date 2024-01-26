Tezleri yapay zekaya yazdırıyorlar! "Bu bir sahtekarlık"

Yapay zeka artık hayatımızın her alanında. Son olarak, akademiye de giren yapay zeka hem tezlerin konusu oldu hem de oturup kendi tez yazmaya başladı. Akademisyenler, bu tezlerin sahte olduğunu ve kabul etmeyeceklerini belirtirken, yeni bir tartışma başladı. Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlknur Doğu Öztürk, öğrencilere ödevi sundurarak konuya ne kadar hakim olduklarını tespit ettiklerini söylerken, "Özgün ve yaratıcı ödevler beklediğimiz için ve öğrencilerin destek aldığı algoritma temelli yapay zeka uygulamalarının veri kaynağı da internet olunca yaratıcılıktan yoksun çalışmalar çıkabiliyor yani aslında insan faktörünün etkisi çok net anlaşılabiliyor" dedi.

Öztürk, ödevlerin intihal oranına çeşitli yazılımlardan destek alarak baktıklarını ifade ederken, "Bu programlar yapay zekâ uygulamalarından alınan ödevleri tespit etmede yardımcı olabiliyor. Bir program kullanmadan metni internet ortamında taradığımızda da sanal ortamda eşleşerek bizi kaynağa ulaştırabiliyor" diye konuştu.

Akademide tez piyasası oluştuğunu sözlerine ekleyerek şöyle konuştu: "Yüksek lisans için 20 bin, doktora tezleri için 40-50 bin TL'ye varan rakamlar isteniyor. Emek vermeden bu şekilde yazılmış tezlerle yüksek lisans ya da doktora diploması alınması kabul edilebilir değil. Akademik sahtekarlık hatta dolandırıcılık dersem az bile demiş olurum çünkü para ile yazılan tezler aslında sahte diploma almak gibi bir sonuç yaratıyor. Bu aslında yetersiz kişilerin akademide ve farklı sektörlerde yetkin gibi görünerek görev alması anlamına da geliyor. Tezin en hayati kısmı araştırma bölümü eğer tez savunmasında tez içeriği, yöntemi, verinin nasıl toplandığı gibi konularda detaycı olunursa o tezin savunulmasının güç olacağını düşünüyorum."

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık ise tezlerini yapay zekaya yazdıran öğrencileri şu yollarla tespit ettiklerini anlatıyor: "Bu önlemlerden biri, intihal tespit yazılımları kullanmak. Yapay zeka tarafından yazılan tezler, intihal tespit yazılımlarında yüksek oranda intihal olarak tespit edilebiliyor. Ancak, bu yöntemin bazı sınırlamaları da var. Örnek vermek gerekirse, yapay zeka tarafından yazılan tezler, insan tarafından yazılan metinlerden farklı kelime dağarcığı kullanabiliyor. Bu durumda, intihal tespit yazılımları tezi yanlışlıkla intihal olarak tespit edebilir."

"Bir diğer önlem, yazı stili analizi yapmak. Yapay zeka tarafından yazılan tezler, insan tarafından yazılan metinlerden farklı yazı stili özelliklerine sahip olabiliyor. Bu özellikler, metnin kelime dağarcığı, cümle yapısı, noktalama işaretleri kullanımı gibi unsurları içeriyor. Aynı zamanda içerik analizi yapılıyor. Yapay zeka tarafından yazılan tezler, bilimsel açıdan tutarsızlıklar veya eksiklikler içerebiliyor."

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Kırık, kontroller sonucunda, tezlerin yapay zekaya yazdırıldığının tespit edilmesi durumunda gerekli yaptırımların uygulandığını sözlerine eklerken, "Bu yaptırımlar, öğrencinin tezinin reddi, öğrencinin okuldan atılması veya öğrencinin akademik kariyerine son verilmesi gibi cezaları içerebiliyor" diyor.

Kaynak: Haber Global