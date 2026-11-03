Teyzesini öldürdüğü iddia edilen İnci Çalışkan'ın davası 4 Şubat 2027'ye ertelendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 70 yaşındaki teyzesi Binnaz Eriş'i öldürdükten sonra cesedinin üzerine kolonya dökerek evi ateşe verdiği iddia edilen İnci Çalışkan ile cinayete azmettirmekle suçlanan Ö.B.'nin yargılandığı davada ilk duruşma görüldü. Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Çalışkan'ın tutukluluk halinin devamına ve Ö.B. hakkındaki mevcut adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine hükmederek davayı 4 Şubat 2027 günü saat 11.10'a erteledi.

Duruşmada tutuklu sanık Ö.B. hazır bulundu. Tasarlayarak kasten öldürme, yağma ve mala zarar verme suçlarından yargılanan İnci Çalışkan ise iş yoğunluğu gerekçe gösterilerek cezaevinden duruşma salonuna getirilemedi.

Ö.B. savunmasında suçlamaları kabul etmedi

Aynı suçlara azmettirmekle yargılanan Ö.B., savunmasında İnci Çalışkan ile 2019 yılının sonlarında başlayan ve 3-4 ay süren bir gönül ilişkisi yaşadıklarını, Çalışkan'ın evli olduğunu öğrendiğinde ilişkiyi bitirdiğini söyledi. Birbirlerinden birkaç kez borç para alıp verdiklerini, ilişki bittikten sonra 5 yıl boyunca görüşmediklerini anlatan sanık, Çalışkan'ın çocuğun kendisinden olduğunu söylediği için arada çocuğun hasta olduğunu belirterek para istediğini öne sürdü.

Binnaz Eriş'i tanımadığını belirten Ö.B., "Üzerime atılan suçları kabul etmiyorum. Benim yaşanan bu olaylar ile ilgili hiçbir alakam yok... Söz konusu olayla bir ilgim yoktur. Maktülün ailesine başsağlığı diliyorum. Ben de onlar gibi mağdurum" dedi.

Eşi C.Ç., gönderilen paranın altın karşılığı olduğunu söyledi

Mahkemede dinlenen Çalışkan'ın eşi C.Ç., Ö.B.'yi tanımadığını, eşinin başka biriyle gönül ilişkisi olduğunu olaydan sonra polis ifadesi sırasında öğrendiğini söyledi. Binnaz Eriş'i tanıdığını ve evine gidip geldiklerini aktaran C.Ç., olay günü belediyedeki işine gittiğini, yaşananlarla ilgili bilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Eşinin olaydan sonra kendi hesabına gönderdiği parayla ilgili soruya da yanıt veren C.Ç., olaydan önceki günlerde Çalışkan'ın babasının borcu olduğunu söyleyerek aile birikimlerinden para istediğini anlattı. Aile hesabındaki altınlardan bozdurulmak üzere eşinin hesabına para gönderdiğini, ardından farklı bankalardan çektiği paraları da eşine aktardığını belirten C.Ç., olay günü gönderilen paranın kendilerine ait altınların karşılığı olduğunu söyledi.

Tanık D.B. tehdit iddiasını aktardı, aile en ağır cezayı istedi

Tanık olarak dinlenen D.B., Çalışkan ile 2015 yılında çocuklarının aynı sınıfta olması nedeniyle tanıştığını, Ö.B.'yi ise Çalışkan aracılığıyla tanıdığını ve onunla bir kez yüz yüze geldiğini belirtti. Çalışkan'ın kendisine Ö.B.'nin erkek arkadaşı olduğunu söylediğini aktaran D.B., ifadesinde "İnci Çalışkan bir süre sonra bana Ö.B.'nin kendisini tehdit ettiğini söylüyordu. İnci hamile kalınca Ö.B., kocanı ve aileni arayarak çocuğun benden olduğunu söylerim diye tehdit ediyormuş, İnci bana öyle söyledi" diye konuştu.

Öldürülen Binnaz Eriş'in oğlu Serkan Eriş, İnci Çalışkan'ın kendi teyzesinin kızı olduğunu ve annesinin evine sürekli girip çıktığını söyledi. Yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu dile getiren Eriş, "Bizim bu ailecek yaşadığımız bu olayı Allah kimseye yaşatmasın. Ben kendi adıma ve ailem adına en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

Bıçakta Eriş'e ait kan örnekleri bulunmuştu

Olay, 9 Ocak 2026'da Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelmişti. Bir apartman dairesinde çıkan yangının ardından evde bulunan 70 yaşındaki Binnaz Eriş'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmiş, polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada evin, cinayetin ardından delilleri yok etmek amacıyla ateşe verildiği değerlendirilmişti.

Eriş'in yeğeni İnci Çalışkan olayla ilgili tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Çalışkan'ın adresinde kanlı bıçak ele geçirilmiş, kriminal incelemelerde bıçak üzerinde Binnaz Eriş'e ait kan örnekleri tespit edilmişti. Çalışkan'ın olay öncesinde yapay zekâ üzerinden cinayet yöntemlerine ilişkin aramalar yaptığı da ortaya çıkmıştı.