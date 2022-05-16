Teyit edildi! ABD için kritik veri

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, ülkede bugüne kadar Kovid-19'dan 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı.

CDC tarafından hazırlanan ölüm belgesi verilerine dayandırılan bilgiye göre, Kovid-19 salgının başlangıcından beri geçen yaklaşık 2,5 senede ölen ABD'lilerin sayısı 1 milyona ulaştı.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarının 900 bin rakamının görülmesinden 1 milyon sınırına ulaşmasına kadar yaklaşık 3 aylık bir zaman geçtiği bildirildi.

Virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin yarısından fazlasının ise Aralık 2020'de Kovid-19 aşılarının kullanıma sunulmasından sonra gerçekleştiği kaydedildi.

ABD'de, "sağlık sisteminin bozulması sonucu" doğrudan veya dolaylı olarak Kovid-19 nedeniyle kaybedilen hayatların gerçek sayısının "çok daha yüksek" olduğuna inanılıyor.

Sağlık uzmanları uzun süredir Hindistan, Brezilya ve Rusya gibi yerlerdeki gerçek ölüm sayısının resmi rakamlardan daha yüksek olduğundan şüphelense de ABD, herhangi bir ülkenin bildirilen en yüksek Kovid-19 ölüm oranına sahip.

Ocak 2021'de günde yaklaşık 3 bin 400 can kaybının kaydedildiği ABD'de, hala günde 300'e yakın kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybediyor. Vakalar ise son 2 haftada yüzde 60'tan fazla artarak günde 86 bine ulaşmış durumda.