Tevfik Göksu: LGBT toplum ahlakını bozuyor, asla saygı duymam

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB yönetiminin aksine AK Parti olarak LGBT'ye destek vermediklerini ve eşcinsel sapkınların, toplumun ahlakını bozduğunu söyledi.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Haber Global'de Buket Aydın ile Koltuk programının konuğu oldu.

Aydın, gündemdeki konular ve İstanbul özelindeki soruları yanıtlayan Göksu'ya, Ekrem İmamoğlu'nun LGBT'ye destek verdiğini hatırlatarak, AK Parti'nin destek verip vermediğini sordu.

"LGBT toplumun ahlakın bozuyor"

LGBT'nin toplumun ahlakını bozduğunu ifade eden Göksu, hiçbir zaman destek vermediklerini ve vermeyeceklerini söyledi.

Göksu, "LGBT'ye destek vermedik vermiyoruz ve vermeyeceğiz. Çünkü bu toplumu cinsiyetsizleştirmek toplumun menrfaatine değil. Toplumun ahlakına ve aile yapısına zarar verilmesine asla izin vermeyeceğiz. LGBT toplumun ahlakını bozuyor. Toplumu cinsiyetsizleştirmeye çalışıyorlar. Biz tolumu cinsiyetsizleştirmeye çalışan bir projeye asla sıcak bakmayız. Olmaması için de elimizden geleni yaparız." ifadelerini kullandı.

"Asla saygı duymam"

"Bununla alakalı kurulmak istenen bütün müdürlükleri reddettik, reddetmeye devam edeceğiz." diyen Göksu, "Onların kendi tercihidir beni ilgilendirmez ama benim ona saygı duymak gibi bir zorunluluğum yok, asla saygı duymam." ifadelerini kullandı.