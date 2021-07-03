  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korkunç kazada hız kadranı her şeyi açıkladı!
Kanada’da iki Müslüman aileden toplam 7 kişi yangında hayatını kaybetti
Ege Denizi'nde deprem
Kadın ve çocukları zorla dilendiren şebekenin lideri tutuklandı
Gündem Tevfik Göksu: LGBT toplum ahlakını bozuyor, asla saygı duymam
Gündem

Tevfik Göksu: LGBT toplum ahlakını bozuyor, asla saygı duymam

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, eşcinsel sapkınların (LGBT) toplum ahlakını bozduğunu söyleyerek, "Onların kendi tercihidir beni ilgilendirmez ama benim ona saygı duymak gibi bir zorunluluğum yok, asla saygı duymam." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 02:05:00 -
Tevfik Göksu: LGBT toplum ahlakını bozuyor, asla saygı duymam

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB yönetiminin aksine AK Parti olarak LGBT'ye destek vermediklerini ve eşcinsel sapkınların, toplumun ahlakını bozduğunu söyledi.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Haber Global'de Buket Aydın ile Koltuk programının konuğu oldu.

Aydın, gündemdeki konular ve İstanbul özelindeki soruları yanıtlayan Göksu'ya, Ekrem İmamoğlu'nun LGBT'ye destek verdiğini hatırlatarak, AK Parti'nin destek verip vermediğini sordu.

"LGBT toplumun ahlakın bozuyor"

LGBT'nin toplumun ahlakını bozduğunu ifade eden Göksu, hiçbir zaman destek vermediklerini ve vermeyeceklerini söyledi.

Göksu, "LGBT'ye destek vermedik vermiyoruz ve vermeyeceğiz. Çünkü bu toplumu cinsiyetsizleştirmek toplumun menrfaatine değil. Toplumun ahlakına ve aile yapısına zarar verilmesine asla izin vermeyeceğiz. LGBT toplumun ahlakını bozuyor. Toplumu cinsiyetsizleştirmeye çalışıyorlar. Biz tolumu cinsiyetsizleştirmeye çalışan bir projeye asla sıcak bakmayız. Olmaması için de elimizden geleni yaparız." ifadelerini kullandı.

"Asla saygı duymam"

"Bununla alakalı kurulmak istenen bütün müdürlükleri reddettik, reddetmeye devam edeceğiz." diyen Göksu, "Onların kendi tercihidir beni ilgilendirmez ama benim ona saygı duymak gibi bir zorunluluğum yok, asla saygı duymam." ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay