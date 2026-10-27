Tevafukun böylesi... Doktor kazaya denk geldi, ilk müdahalesi yaptı
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Tekirdağ'da kaza sırasında araca sıkışan kadın sürücünün yardımına, yoldan geçen bir doktor koştu. Doktorun ilk müdahalede bulunduğu yaralı sürücü, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Süleymanpaşa ilçesine 5 km kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.T. idaresindeki 22 FE 742 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje ve aydınlatma direklerine çarparak durdu.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan kadın sürücünün yardımına, yoldan geçen bir doktor ve çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, güzergâhtan geçen bir ambulans da yeni ekipler gelene kadar müdahaleyi sürdürdü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ve polis olay yerinde çalışma yaparak kazayla ilgili inceleme başlattı.