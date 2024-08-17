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Gündem Tetikçilik de var tehdit de: Kılıçdaroğlu - Altaylı kavgasının şifreleri
Gündem

Tetikçilik de var tehdit de: Kılıçdaroğlu - Altaylı kavgasının şifreleri

Yeniakit Publisher
2024-08-17 13:22:00 -
Tetikçilik de var tehdit de: Kılıçdaroğlu - Altaylı kavgasının şifreleri

CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Fatih Altaylı’ya yanıt olarak yayınladığı zehir zemberek mesajdaki her başlık, aslında geçmişteki bir olaya gönderme yapıyor. Altaylı’nın FETÖ bağlantıları, yeni patronu adına eski patronuna saldırması ve grevdeki gazetecilere silah çekmesi bunlardan bir kaçı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkında "AKP ve iktidar tetikçisi' ifadesini kullanan gazeteci Fatih Altaylı’ya verdiği yanıt tozlu arşivlerde kalan ilginç olaylara da ışık tutuyor. Her bir maddesi geçmişteki bir olay veya iddiaya atıfta bulunan paylaşımda Kılıçdaroğlu’nun ilk vurguladığı konu, Altaylı’nın FETÖ bağlantısı oldu.

FETÖ’NÜN HER PROGRAMINDA VAR

Kılıçdaroğlu, paylaşımında ilk vurguladığı nokta Altaylı’nın FETÖ ile ilişkisi oldu. Kılıçdaroğlu’nun “Güç, FETÖ terör örgütündeyken her organizasyonlarına koşup, yalakalık yapan kepaze” ifadelerinin nedeni Altaylı’nın 2012 tarihinde verdiği bir röportajda görülüyor. FETÖ’nün düzenlediği 10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları açılış gecesinde verdiği röportajda Altaylı, bu organizasyonlara her sene katıldığını ifade ettikten sonra “Müthiş işler yapıyorlar. Güzel olan yanlarından biri gönüllük esasıyla yapılıyor olması” ifadelerini kullanmıştı.

PATRON TETİKÇİLİĞİ

Kılıçdaroğlu’nun hesabından paylaşılan mesajda, dikkat çeken noktalardan biri de, Altaylı’nın çalıştığı yer, kurum değiştikçe hedeflerinin de değiştiğinin vurgulanmasıydı. 1994-2005 arası Hürriyet Gazetesi’nde çalışan Altaylı, bu dönemde Turgay Ciner’in sahibi olduğu medya grubuyla sert polemiklere girdi. Altaylı, Ciner’in yaptığı işlerden ötürü “kaçakçı” olduğunu iddia etti. Altaylı, Aydın Doğan’ın POAŞ’ı şaibeli bir şekilde aldığını, Hilton arazisinden rant elde etmek istediğini, en büyük vergi mükellefi değil, “kaçakçı” olduğunu söylemişti.
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BEYZBOL DEĞİL GOLF SOPASI

Kılıçdaroğlu ile gazeteci Fatih Altaylı arasında başlayan polemikte yaşadığı olayla anılan Serap Çil de sessizliğini bozdu. Şiddet uygulanarak kendisine tutanak imzalatılması nedeniyle Altaylı ile davalık olan Serap Çil, açıklama yaparak “Beyzbol sopası değil, golf sopası. Beyzbol sopası olsaydı çok daha ağır bir hasar alırdım, çok şükür ki değildi” ifadelerini kullandı.

TABANCAYLA GREV ÇADIRI BASTI

Kılıçdaroğlu, Altaylı’nın gazetecilikteki ilk yıllarında yaşandığı iddia edilen bir olayı da tekrar gündeme taşıdı. Asil Nadir’in sahibi olduğu Güneş gazetesinde maaş alamayan İstanbul ve Ankara çalışanları işi bırakıp, gazete önüne grev çadırı kurdu. İstanbul’dan patronun grevi bitirmesi için gönderdiği Fatih Altaylı, gazetede belinde çifte tabancayla dolaşıyordu. Hatta Altaylı’nın gazetecilere silah göstererek tehdit ettiği iddia edildi.

CİNSEL TACİZ TEHDİDİ

Kılıçdaroğlu’nun X’teki paylaşımında dile getirdiği ‘taciz’ olayı ise Fatih Altaylı'nın İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Başkanı Avukat Eren Keskin'e yönelik bir radyo programındaki ifadeleriydi. Radyo programının bant kayıtlarında Altaylı, Eren Keskin’e yönelik "Keskin'i ilk gördüğüm yerde cinsel tacizde bulunmazsam namerdim" demişti.

Kaynak: Yeni Şafak

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