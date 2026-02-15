Tetikçi tutup eşinin kuyumcusunu 8. kez kurşunlattı!

  • İSTANBUL
İstanbul Kağıthane’de kuyumculuk yapan Duygu G.’nin (40) daha önce 6 kez kurşunlanan iş yeri, 1 gün arayla 2 kez motosikletli saldırganlar tarafından kurşunlandı. Hem motosikleti kullanan hem de silahı ateşleyen M.A.A. (18) yakalandı. Olayın, kadının yurtdışında bulunan ve boşanmak istediği eşi Özkan G. (43) tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı ortaya çıktı.

5 Aralık Cuma günü Nurtepe Mahallesi’nde kasklı 2 şüpheli, motosikletle kuyumcunun önüne geldi. Şüpheliler burada tabancayla iş yerine ateş ettikten sonra kaçtı. Ertesi gün kuyumcunun önüne yine motosikletle gelen kasklı 2 şüpheliden biri iş yerine ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırılarla ilgili inceleme başlatan ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden motosikletin plakasını tespit etti. İlk olayda motosikleti kullanan şüphelinin ikinci olayda ateş açan saldırgan olduğu belirlendi. Kimliğinin M.A.A. olduğu öğrenilen şüpheli, Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi’ndeki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TALİMAT YURT DIŞINDAN

Kuyumcu dükkanının geçtiğimiz aylarda 6 kez daha kurşunlandığı ve olayı gerçekleştiren 8 şüphelinin tutuklandığı, 14 yaşındaki 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Saldırıların kuyumculuk yapan kadının boşanmak istediği eşi Özkan G. tarafından tetikçi tutularak yaptırıldığı ortaya çıktı. Saldırı talimatını veren eşin ise yurtdışında olduğu bilgisine ulaşıldı.

 

