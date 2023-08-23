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Dünya Tetikçi dehşet saçtı! Kucağındaki bebeğini verene kadar bekledi, daha sonra defalarca ateş etti!
Dünya

Tetikçi dehşet saçtı! Kucağındaki bebeğini verene kadar bekledi, daha sonra defalarca ateş etti!

Yeniakit Publisher
2023-08-23 16:36:00 -
Tetikçi dehşet saçtı! Kucağındaki bebeğini verene kadar bekledi, daha sonra defalarca ateş etti!

Otomobildeki eşinden bebeğini alan avukat bir tetikçinin silahlı saldırısına uğradı. Eşinden bebeğini alan avukat bir anda tetikçi ile karşı karşıya kaldı. Tetikçi bebeği annesine vermesini istedi. Talihsiz avukat çocuğunu eşine verdikten sonra dizlerinin önüne çöktü. Silahlı saldırgan daha sonra defalarca tetiğe bastı.

Otomobildeki eşinden bebeğini alan avukat bir tetikçinin silahlı saldırısına uğradı. Eşinden bebeğini alan avukat bir anda tetikçi ile karşı karşıya kaldı. Tetikçi bebeği annesine vermesini istedi. Talihsiz avukat çocuğunu eşine verdikten sonra dizlerinin önüne çöktü. Silahlı saldırgan daha sonra defalarca tetiğe bastı.

Brezilya'da kan donduran bir cinayet işlendi.

Avukat olduğu öğrenilen bir kişi kucağında bebeği varken silahlı bir saldırganın hedefi oldu. Kendisine silah doğrultan saldırganla karşı karşıya kalan talihsiz avukat kucağındaki bebeğini yanında eşi olduğu tahmin edilen kişiye verdikten sonra kurşunların hedefi oldu.

İngiliz gazetesi Daily Mirror'da yayınlanan görüntülere göre Brezilya’da kaydedildiği öğrenilen güvenlik kamerası görüntülerine göre korkunç bir olay gerçekleşti.

DEFALARCA TETİĞE BASTI

Görüntülerde, 46 yaşındaki avukat André Ribeiro’nun sokakta acımasızca öldürülmeden önce tetikçisiyle göz göze geldiği ve kucağındaki bebeğini yanındaki kadına teslim ettiği görülüyor. Video, Ribeiro’nun arabadan inip arka koltuktaki kızını kucağına almasıyla başlıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Avukat daha sonra şapkalı ve beyaz tişörtlü tetikçiyi ile karşı karşıya geliyor. Katil silahını Ribeiro’ya doğrulturken avukat kısacık bir duraksamanın ardından sakin bir şekilde kucağındaki kızını yanındaki kadına teslim ediyor. Ardından avukat ellerini başının üzerine koyup yere çömeliyor. Tetikçi ise beş kez ateş ederek avukatı öldürüp olay yerinden kaçıyor.

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