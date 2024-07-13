Tete'den sonra Galatasaray'a bir dava şoku daha

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Hannover'den kadrosuna kattığı Derrick Köhn için Alman basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Almanya'nın Bild Gazetesi'nin haberine göre; Hannover, Köhn transferindeki geciken ödemeler nedeniyle Galatasaray'a dava açmaya hazırlanıyor.

Haberde, Alman takımının yasal işlemleri başlattığı ve ödemelerin yapılması için sarı kırmızılı kulübe ihtar çektiği iddia edildi.

25 yaşındaki Alman sol bek, geçtiğimiz şubat ayında 3 milyon 350 bin Euro bonservis bedeli ve 300 bin Euro tutarında şarta bağlı bonus ile Galatasaray ile 2.5+2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Sarı kırmızılı takımda 15 maça çıkan Köhn, sezonu 1 gol, 2 asistle tamamladı.

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TETE TRANSFERİNDE GALATASARAY'A CEZA

FIFA, Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk'in "haksız fesih" başvurusu nedeniyle Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete'ye 2 milyon 389 bin 776 avro ceza verdi.

Galatasaray Sportif AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Shakhtar Donetsk'in talebini kısmen kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna ekibinin hem Galatasaray Kulübü hem de Tete'ye karşı yaptığı başvuru sonucunda 2 milyon 389 bin 776 avro tazminat ödenmesine karar verildiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

(Tazminatın) 8 Ağustos 2023 tarihinden itibaren işleyecek olan yıllık yüzde 5 faiz ile birlikte Tete tarafından FC Shakhtar Donetsk'e ödenmesine karar verilmiştir. FIFA kararı uyarınca şirketimiz, Tete ile birlikte FIFA kararında belirtilen tazminat miktarından müştereken ve müteselsilen sorumludur. FIFA'nın 11.07.2024 tarihli kararına karşı CAS nezdinde temyiz yolu açık olup FIFA'nın ilgili kararı henüz kesinleşmemiştir. Şirketimiz tarafından tazminat ödenmesi durumunda, futbolcu ile şirketimiz arasında bulunan anlaşma uyarınca ödenen tazminat tutarı Tete'ye rücu edilecektir.