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Teşviklerde yeni dönem sektörel destekler öne çıkacak

Teşvik anlayışı baştan aşağı değişiyor. Artık bölgesel değil, sektörel destekler ön planda olacak. Teşviklerin stratejik alanlara ve projelere yönlendirileceğini kaydeden AK Parti’nin iktisatçı milletvekillerinden Zehra Taşkesenlioğlu, bu sayede dev yatırımların hayat bulacağını söyledi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 11:31
Teşviklerde yeni dönem sektörel destekler öne çıkacak

 Buğra Kardan 

Yatırım teşvik sisteminde köklü yeniliklere gidiliyor. Buna göre hibelerde, vergi indirimlerinde ve kredi yardımlarında bölgelerden çok sektörler ile projeler belirleyici olacak. Uygulamanın üretimi ve ihracatı arttıracağını belirten AK Parti’nin ekonomi kurmaylarından Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada teşviklerin sektörlere yönlendirilmesini stratejik yatırımların, dev hamlelerin takip edeceğini vurguladı. Hükümetin Ar-Ge ve inovasyon yapan şirketlerin ardında duracağını da dile getiren Taşkesenlioğlu, “11. Kalkınma Planı dahilinde yeni, yeli ve değerli ürünlerin üretilip ihraç edilmesi için gereken her şey yapılacak” ifadesini kullandı.

Reformlara ağırlık verilecek

2019’un üretim, ihracat ve istihdam artacağı bir dönem olacağına dikkat çeken Taşkesenlioğlu, “Yeni dönemde reformlara ağırlık verilecek, daha çok yabancı yatırımcı çekmeye ve katma değeri arttırmaya dönük çalışmalara odaklanılacak” diye konuştu. 2017 ve 2018’de uygulanan reformların meyvelerini verdiğine işaret eden Taşkesenlioğlu, “İcra ile İflas Kanunu’nun yenilenmesi, krediye erişimin önünün açılmasının ardından ülkemiz Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 17 basamak birden atladı. Kuşkusuz, endekste daha iyi yerlere gelmek için 2019 ve 2020’de önemli adımlar atılacak” şeklinde konuştu.

Kararlılık vurgusu

Hükümetin plan ve programlarını kararlılıkla uygulayacağının altını çizen Taşkesenlioğlu, şöyle devam etti: “Mühim kararlar alınacak, açılımlar yapılacak. Demokratikleşmeyi ve hukukun üstünlüğünü arttırmaya dönük çalışmalar sürecek. Yine yabancı firmaların ülkemize gelmesi, yatırımların kökleşmesi için girişimlerde bulunulacak. Bölgesel değil, sektörel yatırımlara önem verilecek. Türkiye’nin önde olduğu, stratejik sektörlerle ilgilenilecek. Buna tekstil örnek verilebilir. Malum tekstilde kıyafetten çok makine üretimine eğilmek gerekiyor. Sektörün derinleşmesine imkân tanımakta yarar var. Aynı durum inşaat, enerji ve tarım gibi alanlar için de geçerli.

YEP başarıyla uygulanıyor

Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) başarılı bir şekilde uygulandığını anlatan Taşkesenlioğlu, “Tren rayına giriyor. Dengelenme ve disiplin süreci kesintisiz devam ediyor. Ancak değişim süreci de atlanmamalı. Değişimin kolay olmadığı bir hakikat. Ne var ki kabuğumuzu kırmanın vakti geldi, geçiyor bile” uyarısı yaptı. Değişimin anahtarının girişimcilik olduğunu kaydeden Taşkesenlioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Krediye erişimi kolaylaştırıyoruz. Likidite temin etme yollarını arttırıyoruz. Bilhassa girişim sermayesi, kitlesel fonlama, melek yatırımcılık gibi yardımlar sunuyoruz. Birtakım kalkınma ajansları marifetiyle verdiğimiz hibeler ile KOSGEB’in teşvikleri de söz konusu. Şirketlerin kurumsal ve finansal kapasitesini geliştirmeye dönük bu teşvikler bizi 22. yüzyıl için iddialı kılıyor.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 11:31
  1. Yatırım teşvik sistemi
  2. AK Parti
  3. Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu
  4. Yeni Akit
  5. Ar-Ge
  6. inovasyon
  7. 11. Kalkınma Plan
  8. İcra ile İflas Kanunu
  9. Yeni Ekonomi Programı (YEP)
  10. KOSGEB

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