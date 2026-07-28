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Süreyi gören gözlerine inanamadı! Rusya'daki trafik ışığı gündem oldu

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Süreyi gören gözlerine inanamadı! Rusya'daki trafik ışığı gündem oldu

Tyumen kentinde bir trafik ışığında yeşil ışık sadece 5 saniye yanıyor, kırmızı ışık ise 115 saniye sürüyor. Işık sürelerinin düzensizliği, trafiği adeta çileye çeviriyor.

#1
Foto - Süreyi gören gözlerine inanamadı! Rusya'daki trafik ışığı gündem oldu

Tyumen, Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan, petrol endüstrisiyle bilinen yaklaşık 800 bin nüfuslu bir şehir. Rusya’da trafik ışıkları, özellikle büyük şehirlerde ve yoğun kavşaklarda, trafik akışı, yaya güvenliği ve yol genişliğine göre ayarlanıyor.

#2
Foto - Süreyi gören gözlerine inanamadı! Rusya'daki trafik ışığı gündem oldu

BAZI NOKTALARDA DÖNGÜ SÜRESİ UZUYOR Standart uygulamalarda yeşil ışık süresi kavşağın durumuna göre değişkenlik gösterse de, genellikle araçlar için 20-40 saniye, yayalar için ise geçiş genişliğine göre hesaplanıyor. Bazı kavşaklarda toplam döngü süresi 180-200 saniyeye kadar çıkabiliyor. Bu da belirli yönlerde kırmızı ışıkta uzun beklemelere yol açıyor.

#3
Foto - Süreyi gören gözlerine inanamadı! Rusya'daki trafik ışığı gündem oldu

YEŞİL IŞIK BEŞ SANİYE SÜRÜYOR Tyumen kentinde bulunan bir trafik ışığının sıra dışı çalışma düzeni dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yeşil ışık yalnızca 5 saniye yanıyor.

#4
Foto - Süreyi gören gözlerine inanamadı! Rusya'daki trafik ışığı gündem oldu

115 SANİYE KIRMIZIDA BEKLİYORLAR Kırmızı ışık ise 115 saniye sürüyor. Görüntülerde, kavşaktaki yoğun trafiği gözler önüne serdi.

#5
Foto - Süreyi gören gözlerine inanamadı! Rusya'daki trafik ışığı gündem oldu

Görüntülerde yeşil ışık yandığında araçlar hızla geçmeye çalışırken, kısa sürenin yetersiz kaldığı, kırmızı ışıkta ise uzun kuyruklar oluştuğu anlar yer aldı.

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