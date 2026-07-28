Süreyi gören gözlerine inanamadı! Rusya'daki trafik ışığı gündem oldu
Tyumen kentinde bir trafik ışığında yeşil ışık sadece 5 saniye yanıyor, kırmızı ışık ise 115 saniye sürüyor. Işık sürelerinin düzensizliği, trafiği adeta çileye çeviriyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tyumen kentinde bir trafik ışığında yeşil ışık sadece 5 saniye yanıyor, kırmızı ışık ise 115 saniye sürüyor. Işık sürelerinin düzensizliği, trafiği adeta çileye çeviriyor.
Tyumen, Rusya’nın Sibirya bölgesinde bulunan, petrol endüstrisiyle bilinen yaklaşık 800 bin nüfuslu bir şehir. Rusya’da trafik ışıkları, özellikle büyük şehirlerde ve yoğun kavşaklarda, trafik akışı, yaya güvenliği ve yol genişliğine göre ayarlanıyor.
BAZI NOKTALARDA DÖNGÜ SÜRESİ UZUYOR Standart uygulamalarda yeşil ışık süresi kavşağın durumuna göre değişkenlik gösterse de, genellikle araçlar için 20-40 saniye, yayalar için ise geçiş genişliğine göre hesaplanıyor. Bazı kavşaklarda toplam döngü süresi 180-200 saniyeye kadar çıkabiliyor. Bu da belirli yönlerde kırmızı ışıkta uzun beklemelere yol açıyor.
YEŞİL IŞIK BEŞ SANİYE SÜRÜYOR Tyumen kentinde bulunan bir trafik ışığının sıra dışı çalışma düzeni dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yeşil ışık yalnızca 5 saniye yanıyor.
115 SANİYE KIRMIZIDA BEKLİYORLAR Kırmızı ışık ise 115 saniye sürüyor. Görüntülerde, kavşaktaki yoğun trafiği gözler önüne serdi.
Görüntülerde yeşil ışık yandığında araçlar hızla geçmeye çalışırken, kısa sürenin yetersiz kaldığı, kırmızı ışıkta ise uzun kuyruklar oluştuğu anlar yer aldı.
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