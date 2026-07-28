Süreyi gören gözlerine inanamadı! Rusya'daki trafik ışığı gündem oldu

BAZI NOKTALARDA DÖNGÜ SÜRESİ UZUYOR Standart uygulamalarda yeşil ışık süresi kavşağın durumuna göre değişkenlik gösterse de, genellikle araçlar için 20-40 saniye, yayalar için ise geçiş genişliğine göre hesaplanıyor. Bazı kavşaklarda toplam döngü süresi 180-200 saniyeye kadar çıkabiliyor. Bu da belirli yönlerde kırmızı ışıkta uzun beklemelere yol açıyor.