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Daha önce böylesini görmediniz! Eliyle karpuz soyan manav gündem oldu

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IHA Giriş Tarihi:

Daha önce böylesini görmediniz! Eliyle karpuz soyan manav gündem oldu

Kütahya'nın Emet ilçesinde manavlık yapan Salih Aydoğdu'nun, sattığı karpuzun doğallığını ve kalitesini göstermek amacıyla çektiği ilginç video sosyal medyada gündem oldu.

#1
Foto - Daha önce böylesini görmediniz! Eliyle karpuz soyan manav gündem oldu

Aydoğdu'nun, İzmir'deki bir karpuz tarlasında eline aldığı karpuzu bıçak kullanmadan, portakal soyar gibi yalnızca el gücüyle tek parça halinde kabuğundan ayırdığı görüntüler kısa sürede viral oldu.

#2
Foto - Daha önce böylesini görmediniz! Eliyle karpuz soyan manav gündem oldu

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntülerin ardından Aydoğdu, iş yerinde İHA kameralarına karpuzu nasıl soyduğunu bir kez daha uygulamalı olarak gösterdi. Karpuzun özelliğini anlatan Salih Aydoğdu, "Bu gördüğünüz orijinal çekirdek karpuz. Kabak aşısı değil, eski babadan dededen kalan tohumlardan yetişen pembe karpuz. İzmir Torbalı'dan getirdiğimiz bu karpuz, sulu, taze, gevrek ve ince kabuklu olduğu için bu şekilde kolayca soyulabiliyor. Amacım halkımıza kaliteli ve doğal karpuzu tanıtmaktı" dedi.

#3
Foto - Daha önce böylesini görmediniz! Eliyle karpuz soyan manav gündem oldu

Sosyal medyada paylaşılan videonun beklediğinden fazla ilgi gördüğünü belirten Salih Aydoğdu, gelen yorumlarda Emet halkının bu kalite ve doğallıktaki karpuza ulaşabildiği için şanslı olduğunun sıkça dile getirildiğini ifade etti.

#4
Foto - Daha önce böylesini görmediniz! Eliyle karpuz soyan manav gündem oldu

Salih Aydoğdu'nun bıçak kullanmadan karpuzu tek parça halinde soyduğu görüntüler, izleyenleri hem şaşırttı hem de büyük beğeni topladı.

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