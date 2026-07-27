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Aktüel Bebeğini çöp konteynerine bırakıp kaçtı! Olmaz olsun böyle vicdansız baba
Aktüel

Bebeğini çöp konteynerine bırakıp kaçtı! Olmaz olsun böyle vicdansız baba

Yeniakit Publisher
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Bebeğini çöp konteynerine bırakıp kaçtı! Olmaz olsun böyle vicdansız baba

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 11 aylık kızını çöp konteynerine bıraktığı ve ayrı yaşadığı eşini darbettiği öne sürülen O.D’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Akyazı ilçesinde 11 aylık bebeğini çöp konteynerine bıraktığı ve karısını darbettiği öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

İlçede ikamet eden İ.D. (19), iki aydır ayrı yaşadığı kocası O.D'nin (21), 11 aylık kızı E.R.D'yi çöp konteynerine bıraktığı ve spor kompleksinde kendisini darbettiği iddiasıyla karakola şikayette bulundu.

 

Ekipler, şikayet üzerine çalışma başlattı.

Vücudunda darp izi tespit edilen bebek, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

 

Anne İ.D. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, firari baba O.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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