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Gündem CHP'de yeni kriz! Kılıçdaroğlu'nun hamlesi parti içinde kurultay tartışmasını alevlendirdi
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CHP'de yeni kriz! Kılıçdaroğlu'nun hamlesi parti içinde kurultay tartışmasını alevlendirdi

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CHP'de yeni kriz! Kılıçdaroğlu'nun hamlesi parti içinde kurultay tartışmasını alevlendirdi

CHP Grup Başkanı seçiminde yaşananlar parti içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kulislere yansıyan iddialara göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun Faik Öztrak lehine devreye girmesi, bazı milletvekillerinin tepkisini çekti. Seçimin ardından parti içinde kurultay çağrısı için bildiri hazırlığı yapıldığı öne sürüldü.

CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin Yeni Parti'yi kurmasının ardından ana muhalefet partisinde yeni grup yönetimi belirlendi.

Yapılan seçimde Faik Öztrak Grup Başkanı, Sevda Erdan Kılıç ile Rahmi Aşkın Türeli ise Grup Başkanvekili seçildi.

Ancak grup başkanlığı yarışı, seçim sonucundan çok kulislere yansıyan iddialarla gündeme geldi.

İlk turda Gürsel Erol öndeydi

İddialara göre ilk tur oylamasında Gürsel Erol, Faik Öztrak'ın önünde yer aldı. CHP kulislerinde konuşulanlara göre Erol, Öztrak'a "Sen önde olsaydın ben çekilirdim, usul budur." diyerek adaylıktan çekilmesini istedi.

Haberde yer alan iddiaya göre Öztrak'ın bu teklife sıcak baktığı, ancak Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından kararını değiştirdiği öne sürüldü.

"Benim adayım Faik Öztrak" iddiası

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu'nun bazı milletvekillerini telefonla arayarak Faik Öztrak'a destek verilmesini istediği iddia edildi.

Haberde, Öztrak'ın ikinci tur öncesinde milletvekillerine Kılıçdaroğlu'nun desteğini aktardığı, bunun ardından ikinci turda üç yeni oy alarak öne geçtiği öne sürüldü.

Gürsel Erol'un ise ikinci tur öncesinde adaylıktan çekildiği ifade edildi.

CHP'de yeni muhalefet hazırlığı

Seçim sürecinde yaşandığı öne sürülen gelişmelerin ardından CHP içinde yeni bir muhalif grubun oluştuğu iddia edildi.

Kulis bilgilerine göre Ali Öztunç, Gürsel Erol, Nermin Yıldırım Kara ve Engin Altay'ın da aralarında bulunduğu bazı milletvekilleri, parti yönetimine karşı ortak bildiri hazırlığında.

Söz konusu milletvekillerinin "Kurultay olmadan olmaz" görüşünü savunduğu ve Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine müdahil olduğu iddiasına tepki gösterdiği öne sürüldü.

Gözler CHP'deki yeni sürece çevrildi

Yeni Parti'ye yaşanan büyük milletvekili geçişinin ardından sarsılan CHP'de, grup yönetimi seçimleriyle başlayan tartışmaların önümüzdeki günlerde parti içi dengeleri daha da hareketlendirmesi bekleniyor.

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