Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı!
İstanbul Şişli'deki Teşvikiye Camii'nin minaresinden dumanlar yükseliyor.15 Nisan 2018 Pazar 17:48
Şişli'de, restorasyon çalışmaları süren Teşvikiye Camisi'nde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Nişantaşı Mahallesi Teşvikiye Caddesi'nde bulunan ve bir süredir restorasyon çalışmalarının sürdüğü Teşvikiye Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Caminin minaresinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın, cami içerisinde hasara neden oldu.
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