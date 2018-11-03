Testleri başarıyla geçen Bozok SİHA’larla göreve hazırlanıyor

Silahlı insansız hava araçları (SİHA) için geliştirilen minyatür mühimmatı Bozok, lazer güdümlü olarak yapılan atışlarda hedefi yüksek hassasiyetle vurdu. TÜBİTAK SAGE’nin öz kaynaklarıyla geliştirilen Bozok mühimmatı çalışmalarında gelinen noktada, Saros Körfezi’nde yapılan yeni test atışlarıyla değerlendirildi. Bozok bu kez lazer güdümlü olarak bırakıldı ve hedefini başarıyla imha etti. Bayraktar TB2 SİHA’dan atılan Bozok, hedefi yüksek hassasiyetle vurdu. Bozok, gelecek yıl operasyonel olarak kullanılabilecek.