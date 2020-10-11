Kazanım test çöz | Test kitapları, yaprak testler gibi materyallerle sınırlı kalmak istemeyenler internetten test çözmenin yollarını araştırıyor. Peki, hangi siteden online test çözülür? | Online test çözme sitesi hangisi?

Test çöz MEB

İnternetin hızla hayatlarımıza girişi pek çok alışkanlığı da değiştirdi. Yıllar yılar önce öğrencilerin konu kavramaları, sınavlara hazırlanması için yegane kaynak test kitaplarıydı. Zamanla testler, sorular internetten de çözülmeye başlandı. Sınav hazırlığı dönemi çokça soruya ihtiyaç duyanlar internette hangi siteler üzerinden online test çözebilmenin yollarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Destekleme ve Yerleştirme internet sitesi üzerinden beceri, kavrama ve tekrar testlerine ulaşmanız mümkün.

MEB KAZANIM TESTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS örnek test çöz

YKS test çöz | Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan milyonlarca kişi internetten soru, test ve online sınav arayışına giriyor. Milli Eğitim Bakanlığı pek çok internet sitesiyle öğrencilerin materyal ihtiyacını karşılamak istiyor. Sınavlara kısa bir zaman kala ise Milli Eğitim Bakanlığı deneme testleri düzenliyor. Sınav tarihleri yaklaştığında Milli Eğitim Bakanlığı duyurularını yakından takip etmeniz önemli olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı OGM Materyal sitesinden sınıflara uygun kitaplar, bilgi yarışmaları, soru bankalarına ulaşabilirsiniz.

OGM MATERYAL SORU BANKASI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS test çöz

Online test çöz | DGS’ye hazırlanan öğrenciler de hangi kaynaktan online test çözebileceklerini araştırıyor. LGS ve YKS’ye hazırlananlar Milli Eğitim Bakanlığı testlerinden, sorularından yararlanabilir. Ayrıca LGS, YKS ve DGS’ye hazırlananlar internette bulunan pek çok online test sitesine göz atabilir. Ancak bu sitelerin güvenli olduğundan emin olmanız gerekiyor. Kullanıcı yorumları, yapılan şikayetleri okuyarak en doğru siteyi bulabilirsiniz.

DGS ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ