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Teslim olan teröristin verdiği bilgilerle 2 terörist öldürüldü

Bir süre önce teslim olan PKK’lı teröristin verdiği bilgilerle Şırnak’ın Gabar bölgesinde düzenlenen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

07 Temmuz 2019 Pazar 16:12
Teslim olan teröristin verdiği bilgilerle 2 terörist öldürüldü

Şırnak’ın Gabar bölgesinde daha önce teslim olan bir teröristin verdiği bilgilere dayanarak düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve emniyet mensupları, daha önce teslim olan bir teröristin verdiği bilgiye dayanarak müşterek bir değerlendirme yaptı. Değerlendirme sonucu yapılan çalışmalarda bugün Gabar bölgesinde 2 terörist İHA ile tespit edildi.

Hava operasyonuyla öldürüldüler

Teröristler, tespitin ardından düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Hava harekatı sonrası bölgeye Atak taarruz helikopterleri eşliğinde Çakırsöğüt Jandarma Komanda Tugay Komutanlığından komando birlikleri ile hava harekatı icra edilerek temas aramasının yapılacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 16:12
  1. Şırnak
  2. Gabar
  3. PKK
  4. hava harekatı
  5. İHA

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