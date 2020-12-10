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Gündem Teslim olan terörist, ailesine kavuştu
Gündem

Teslim olan terörist, ailesine kavuştu

Muş polisi, 5 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak önce İstanbul HDP il binasına, oradan da Diyarbakır ve Mardin üzerinden örgütün dağ kadrosuna katılan teröristin ailesiyle görüşerek, teslim olması için çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 19:35:00 -
Teslim olan terörist, ailesine kavuştu

Suriye ile Irak'ta bomba ve sabotaj eğitimi alan terörist, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörist, Muş Emniyet Müdürlüğünde ailesiyle buluşturuldu. 5 yıl sonra oğullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne ve baba, gözyaşlarına hakim olamadı. Dağdaki teröristlere teslim olmaları çağrısı yapan terörist, “Burada çok iyi davranıldı ve bu beni mutlu etti. Örgüt içinde söylenenlerin tam tersi çıktı. Aileme kavuşmam için de ellerinden geleni yaptılar" dedi.

11 ayda 218 kişi ikna edildi

İçişleri Bakanlığı, dün 2 teröristin daha teslim olmasıyla bu yılın 11 ayında ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 218’e ulaştığını duyurdu. İkna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun 2014 ve 2015’te örgüte katıldıkları ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

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