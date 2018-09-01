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Teslim olan PKK'lı terörist: Gözümün önünde infaz ettiler!

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak güvenlik güçlerimize teslim olan teröristlerden kan donduran itiraflar gelmeye devam ediyor.

01 Eylül 2018 Cumartesi 13:20
Teslim olan PKK'lı terörist: Gözümün önünde infaz ettiler!

Örgütten kaçan 15 yaşındaki H.R, kamplarda “köle gibi” çalıştırıldıklarını, kaçmaya çalışan bir arkadaşının da herkesin içinde vurularak öldürüldüğünü anlattı.

"ARKADAŞIM VURULUNCA..."

H.R, ifadesinde örgütten kaçmaya nasıl karar verdiğini anlattı:

“D.P. arkadaşımdı. Benimle aynı yaşlardaydı. Birçok kez kaçma girişiminde bulundu, son seferinde yakalayıp kamp alanına getirdiler ve herkesin gözü önünde infaz ettiler. Bu olaydan sonra kaçmaya karar verdim.”

"KÖLE GİBİ KULLANILIYORDUK"

Örgüt içinde kendisi gibi kaçmak isteyen birçok kişinin olduğunu söyleyen H.R, kamplarda yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

“Eziyete varan muamelelere maruz kalıyorduk. Köle gibi kullanılıyorduk. Sürekli kayaların oyulması, taş taşınması, gibi ağır işlerde çalıştırılıyorduk. Tacizlerden dolayı intihar girişimleri de oluyordu. Ölümle de tehdit ediliyorduk. Öldürülenlerin bazılarının ailesine de çatışmada öldükleri söyleniyordu.”

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 13:20
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