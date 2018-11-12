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Teslim olan PKK'lı, örgüt içi sapıklıkları anlattı! 'Çocukları tecavüze hazırlamak için...'

Amed kod adlı PKK'lı teröristin, teslim olduktan sonra güvenlik güçlerinde verdiği ifadesi, bölücü örgütte yaşanan sapıklıkları bir kez daha ortaya çıkardı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:01
Teslim olan PKK'lı, örgüt içi sapıklıkları anlattı! 'Çocukları tecavüze hazırlamak için...'

Güvenlik güçlerine teslim olan Amed kod adlı terörist ifadesinde, 2015 yılında henüz 15 yaşındayken örgüte katıldığını, Irak kuzeyine geçmeden Dağlıca kırsalındaki bir bölgede yine kendisi gibi örgüte yeni katılmış Darşin kod adlı kadın teröriste tecavüz edildiğine bizzat şahit olduğunu anlattı.

2016 yılında Zap kampında kaldığı mağarada Şahan kod adlı İranlı bir teröristin tecavüzüne uğradığını, bu durumu şikayet etmesine rağmen bir sonuç alamadığını üstelik örgütün kendisini ajanlık, yalan söylemek ve iftira suçlarından Zap kampında bulunanKuker cezaevine gönderdiğini söyledi.

Örgüt elebaşı çocuklara düşkün

Gördüklerinden ve tecavüze uğrayanların anlattıklarından Kandil’deki örgüt elebaşlarının tam bir sapıklık içinde olduğunu anladığını vurguladı.

Özellikle Murat Karayılan ve Duran Kalkan’ın çocuklar ve kadınlara olan düşkünlüğünün herkes tarafından bilindiğini ve herkesin bu isimlerden nefret ettiğini ifade etti.

Elebaşlarının bazı çocuklar ve kadınlar yüzünden kavga ettiğini, bu kavgalara korumaların da karıştığını, korumaların da sapıklığa düşkün olduklarını, infaz edilenlerin sözde çatışmada ölmüş gibi gösterildiğini söyledi.

Örgütte insanın hiç değeri yok

Özellikle örgüte kandırılarak katılan, zorla kaçırılan çocukların infazlar nedeniyle korku belasına kaldığını, fırsatını bulanların da kaçtığını kaydetti.

Elebaşlarının sapık isteklerine uymayanların ya da zorluk çıkaranların infaz edildiğini, hainlikle suçlandığını, mağaralardaki zindanlarda işkencelere maruz bırakıldığını belirtti.

Gençlerin ve çocukların hem çatışmalarda kolay öne sürülmek, hem de tecavüzlere hazır hale getirilmek için uyuşturucuya alıştırıldığını anlattı.

Örgüt içinde insanın ve insanlığın bir değerinin olmadığını, ya operasyonda ölüm ya da örgüt tarafından infazın bir gün kaçınılmaz hale geldiğini anladığı için kaçtığını ifade etti.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 15:01
  1. PKK
  2. Terör örgütü PKK
  3. Teslim olan PKK'lı terörist
  4. PKK'daki sapıklıklar
  5. PKK'daki tecavüzler
  6. kan donduran itiraflar
  7. Çocuk tecavüzleri

YORUM YAZ

  • yücelyücel55 dk önce
    Yahu zaten ne bekliyordunuz terör örgütünden 5 vakit abdestli namazlı müslüman mı olacaklardı, olsalardı zaten orada olmazlardı.
Bugünkü Akit

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