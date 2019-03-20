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Teslim olan kadın terörist, PKK'nın iğrenç yüzünü anlattı! "Çocukları en önde yolluyorlardı"

Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan'Hedar' kod adlı kadın terörist, örgütün içindeki iğrenç olayları tüm ayrıntılarıyla anlattı.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:58
Teslim olan kadın terörist, PKK'nın iğrenç yüzünü anlattı! "Çocukları en önde yolluyorlardı"

Terör örgütü PKK'dan kaçıp, emniyet güçlerine teslim olan 'Hedar' kod adlı kadın terörist, ifadesinde, örgütün gerçek yüzünü anlattı. Terör örgütünün, çatışmaya ön saflarda çocukları gönderdiğini belirten kadın terörist, kampta girdiği ilişki sonrası hamile kaldığını, bebeğinin 2 aylıkken alındığını, kendisinin de infaz edileceğini öğrenince kaçıp teslim olduğunu söyledi.

12 yaşındayken örgüte katıldı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 'Hedar' kod adlı kadın terörist, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörist, ifadesinde, ailesinin en küçük çocuğu olduğunu, babası tarafından sürekli dövüldüğünü belirtti. Terör örgütüne üye, aynı köyde yaşayan bir arkadaşının, örgüte katılıp dağa çıkarsa tüm bu eziyetlerden kurtulacağını, örgütün çocuklar ve kadınlara iyi davrandığını söylediğini aktaran, 'Hedar' kod adlı terörist, bu sözler üzerine 12 yaşındayken örgüte katıldığını, ama bir süre sonra örgütün gerçek yüzünü gördüğünü ifade etti.

"Çocukları en önde çatışmaya gönderiyorlar"

'Hedar' kod adlı terörist, çatışmalarda tecrübe kazanmaları bahanesiyle örgüte yeni katılan çocuk yaştaki teröristlerin ön saflarda çatışmalara gönderildiğini, çocuk ve kadınların kötü muameleye maruz kaldıklarını belirtti.

Doğum yaptığı için infaz kararı verildi

En son kaldığı kampta bir örgüt mensubu ile yaşadığı ilişki sonrası hamile kaldığını, bu nedenle örgüt üyelerinin kendisini dışladığını ifade eden kadın terörist, kaldıkları kampta doğum yaptığını, henüz 2 aylıkken bebeğin alındığını, kendisinin de infaz edileceğini öğrendiğini ve bunun üzerine örgütten kaçtığını belirtti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:58
  1. 'Hedar' kod adlı kadın terörist
  2. PKK'lı kadın terörist
  3. PKK itirafçısı
  4. PKK'nın iğrenç yüzü

YORUM YAZ

  • kilimarinokilimarino34 dk önce
    PKK VE YPG de bunlar normal cocuklar gebersin ihtiyar kargalar cöplenmeye devam etsinler bu genclerin akli yokmu PKK DA hangi özgürlük var esir gibi sürünüyorlar ve häla görmüyormu bunlarin analari babalari kimse kürtleri türkiyede rahatsiz etmiyor neden cocuklarinizi pkk ya verip ölüme gönderiyorsunuz PKK zaten amerika ve israile calisiyor kürdoglu UYAN ARTIK pkk seni israil ve amerikaya satiyor ah be oglum ah .

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