Tesla'ya üretim yapan ünlü Türk şirketi: Elon Musk'ın otomobil şirketlerinde Türkiye de listede, birçok ülke şokta

Elektrikli otomobil devi Tesla’nın tedarikçileri arasında Türk şirketleri de yer alıyor. İşte merak edilen Türk şirketlerinin tamamı…

İşte Tesla'ya Üretim Yapan Türk Şirketler!: Dünyanın önemli otomotiv tedarik üsleri arasında yer alan Türkiye, birçok markaya olduğu gibi Tesla modellerine de üretim yapıyor. Amerikalı şirket ülkemizden, amortisör, kaporta bağlantı parçaları, korna, vida-conta ve kablo gibi araçların en önemli bileşenleri arasında yer alan parçaları tedarik ediyor. Uzun yıllardır başarısını giderek artırmaya devam eden Türk otomotiv endüstrisi; Audi, BMW, Mercedes ve Aston Martin gibi dünya devi markalara parça tedarik ediyor. Türk sanayiciler şimdi de elektrikli otomobil piyasasını domine eden Tesla'ya parça gönderiyor. İşte Tesla'nın araçlarına ‘Made in Türkiye' imzası atan o şirketler…

Tesla, Aston Martin, Bentley ve Audi gibi lüks otomobil markalarına iç dekor parçaları üreten Mata Otomotiv, şimdi de Tesla'ya parça üretimi gerçekleştiriyor. Otomobiller için ahşap, karbonfiber ve dekoratif “interior” parçalar tasarlayan ve üreten global bir Türk şirketi olan Mata Otomotiv, Türkiye'de hali hazırda 1600 kişiye istihdam sağlıyor ve yılda 4 milyon parça üretimi gerçekleştiriyor. Mata Otomotiv'in sahibi ise Erce Kaşlıoğlu'dur. Şirketin Türkiye'de üç, Slovakya'da bir fabrikası, İngiltere'de ve Amerika'da birer operasyon merkezi bulunuyor. Son olarak Meksika'da bir fabrika kurma girişimlerinin sürdüğünü de belirtelim.

Fark Holding'e bağlı Farplas'da otomotiv alanında geliştirdiği teknolojilerle başta Tesla olmak üzere küresel araç üreticilerinin tedarikçileri arasında yer alıyor. Farplas, 50 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe önde gelen firmalara çözüm ortaklığı yapıyor. Türkiye'nin en büyük 250 sanayi kuruluşundan biri olan Farplas, 4 AR-GE ve teknoloji merkezi, 7 üretim tesisi, 2 bin çalışanıyla 7 ülkede faaliyet gösteriyor. Farplas'ın ürün tedarik ettiği firmalar arasında Tesla ve Togg gibi otomobil üreticileri bulunuyor. Yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket olan Farplas, Türkiye'nin otomobili Togg'un iç trim parçaları ve ön panelini yapıyor. Müşterileri arasında ABD'li otomobil üreticisi Tesla'da bulunuyor.

Tesla'ya Türk Dokunuşu! O Parçanın Üretimi Türk Şirketten!

Dünya otomotiv devlerine üretim yapan Hassan Tekstil bu sefer de Tesla'ya motor izolatörü üretiyor. Dünyada sadece Avrupalı iki şirket tarafından piyasaya sunulan motor izolatörlerinin Türkiye'de de üretilmesi için 12 milyon Euro'luk yatırımla üretim hattı kuran Hassan Tekstil, Hadımköy'deki fabrikasında 74 milyon araç için motor izolatörü üretebilecek.

Uzayda gezen ikonik Tesla Roadster'da ise Bursa'da üretim yapan Maysan Mando'nun parçaları yer alıyor. Bugün yılda 6 milyon adet amortisör üreten şirket, 1969 yılında Maysan adıyla Türkiye'de ilk amortisör üretimine başlayan bir kuruluş. 1997 yılında Güney Kore'li dünya devi Mando Corporation ile yüzde 50 ortaklık anlaşması imzalayarak Maysan Mando adını alan firma 70'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Tofaş, Ford Otosan, Renault, Hyundai gibi dünya devi otomotiv firmalarının yanı sıra Türk ordusunun envanterinde yer alan tüm yerli askeri araçların amortisör üretimlerini yapıyor. Türkiye dâhil 24 ayrı noktada üretim fabrikası bulunuyor. Tesla'nın hemen hemen her aracında imzası bulunan Türk şirketin en dikkat çekici üretimi ise Elon Musk tarafından uzaya gönderilen Roadster aracındaki parçası… Aracın en önemli parçası yani amortisörü Türkiye'de Maysan Mando tesislerinde üretildi…

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın hızlı şarj istasyonlarını Türk şirketi Gersan Elektrik üretiyor. 15 ile 30 dakika arasında aracın yüzde 80'nine varan batarya kapasitesini doldurabilen istasyonlar Gersan Elektrik'in fabrikasında üretiliyor. Elektrik sektörünün öncü kuruluşlarından olan GERSAN A.Ş., enerji santrallerinden evdeki prize kadar uzanan hat üzerindeki iletkenleri taşıyan, birleştiren, koruyan sistemleri ve malzemeleri üretmektedir. 1980 yılından itibaren Türkiye'nin öncül sanayi kuruluşları arasında yer alan Gersan Elektrik, şimdilerde ise Tesla'nın hızlı şarj istasyonlarını üretiyor.

İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı en büyük 500 şirket sıralamasında 475 milyon lirayla 230'uncu şirketi olan Norm Cıvata Grubu'nun da Tesla'ya üretim gerçekleştirdiği biliniyor. ABD'de Norm Fastener adıyla çalışan İzmir merkezli şirket ilk olarak Lansing kentinde, lojistik ve üretim tesisi kurmuştu. Son olarak ise Tesla'ya lojistik üretimde bulunmak üzere ABD'nin yolunu tutmuştu. Şirketin ABD'nin Michigan eyaletinde geniş bir yatırım sürecine başladığı biliniyor.

NASA ve Tesla'nın tedarikçisi Mega Metal, Yeni Yatırımlarla Büyümeye Devam Ediyor

Nitelikli ve yüksek teknolojili bakır, nikel ve gümüş tel üreten Mega Metal, yeni üretim ve teknoloji yatırımlarıyla Avrupa'nın en büyük tedarikçisi olma özelliğini pekiştiriyor. 2004 yılında kurulan ve Kayseri'deki fabrikasında elektrik, elektronik, iletişim, enerji üretimi ve dağıtımı, elektroteknik, yenilenebilir enerji, ev aletleri, savunma tibi birçok alanda üretim gerçekleştiren şirket, Aralarında NASA, Tesla, Airbus, Samsung gibi dünya devlerinin olduğu çok sayıda uluslararası şirketinde tedarikçisi konumunda… Şirketin son olarak güneş enerjisi yatırımlarıyla da karbon emisyonunu sıfırlayıp sürdürülebilir üretim için önemli adımlar atmaya hazırlandığını eklemekte fayda var.

Dünyanın önde gelen otomotiv markalarına parça üretimi yapan Küçükoğlu Holding, Tesla'nın da tedarikçileri arasında yer alıyor.. Grup şirketlerinden Toksan, Gebze'deki fabrikasında, Tesla'nın Almanya'da üreteceği otomobillere kaporta aksamı tedariki için anlaşmaya varmıştı. Anlaşma, ilk etapta yıllık 8 milyon Euro tutarında üretimi kapsıyor. Tesla'nın Almanya'da üreteceği Model Y araçların tüm metal parçalarının üretimini yerli şirket gerçekleştiriyor. Otomotiv devlerine parça üretimi yapan Küçükoğlu Holding, 2021 yılında Tesla'yla 40 milyon Euro tutarında anlaşma imzalamıştı. Devamında Model Y araçlarda kullanılacak Türk yapımı metal parçalar Almanya'ya gönderilmişti. Tesla'nın Amerika'daki fabrikası için de görüşmelerin sürdüğünü hatırlatalım. 1600 çalışanı olan Küçükoğlu Holding halen otomotiv, inşaat ve perakende sektörlerinde faaliyetini sürdürüyor. 1985 yılında otomotiv sektörüyle faaliyete başlayan şirketin İstanbul, Bursa, Kocaeli, Adapazarı ve Slovenya'da üretim tesisleri bulunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'da Elon Musk'la görüşmelerinin ardından Musk'ın Türk tedarikçilerin kaliteli üretiminden memnun olduğunu kendisine söylediğini iletmişti. Türk otomotiv endüstrisinin yakaladığı başarıyı katlanarak artırması, her yıl ihracat rekorları kıran yerli otomotiv sanayisinin global ölçekte büyümeye devam etmesi bekleniyor. Listemizde yer verdiğimiz 8 yerli Türk şirketinin sayısının da gün geçtikçe artması kaçınılmaz. Hem Tesla'nın gördüğü yerli sanayinin kalitesi hem de ABD'nin Çin'e karşı olan tutumu Tesla'nın Türkiye'ye yatırım sinyalleri yollayabileceğini gösteriyor