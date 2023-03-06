  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İYİ Parti’de tükürdüğünü yalayan Meral Akşener’e 'karşı bildiri' hazırlığı!

WhatsApp, AB kurallarına uymayı kabul etti: bilgilendirme kararı dikkat çekti! O gizlilik politikası...

Cumhurbaşkanlığı üyesinden çok konuşulacak F-16 çıkışı: Bu bir hataydı

Meral Akşener noter masasına geri döndü

Baykar Kızılelma'dan sonra bombayı patlattı! Türkiye'yi heyecanlandıran hamle

İYİ Parti icat ettiği yeni yönetim modeli ile 6'lı masaya teklif götürdü!

SGK’dan EYT'lilere uyarı

Bir avuç azınlık Kadıköy'de toplandı! Deprem bölgesinde hizmet veren Diyanet personelini hedef aldılar

CHP'den ittifak mesajı! 'HDP ile el ele tutuşmak istiyoruz'

Depreme yakalanıp besmeleye sığınan Ümit Özdağ: Tarikatsız Türkiye için çalışıyoruz!
Dünya Tesla'dan yeni indirim kararı
Dünya

Tesla'dan yeni indirim kararı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD'de en pahalı iki elektrikli araç modelinin fiyatlarında indirime gitti.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 17:48:00 -
Tesla'dan yeni indirim kararı

Şirketin internet sitesinde yer alan fiyat listelerine göre Tesla, Model S ve Model X fiyatlarında yüzde 4 ila yüzde 9 arasında indirim yaptı. Model S'in fiyatı yüzde 5 azalışla 89 bin 990 dolara düşürülürken, Model S Plaid fiyatı yüzde 4 azalışla 109 bin 990 dolara indirildi.

Model X'in fiyatı da yüzde 9 azalışla 99 bin 990 dolara çekilirken, Model X Plaid fiyatı yüzde 8 azalışla 109 bin 990 dolara düşürüldü.

Tesla, ocak ayında da satışlarını artırmak amacıyla ABD ve Avrupa'da fiyat indirimlerine gitmişti.

Elektrikli otomobil üreticisi, Model 3 ve Model Y araçlarının fiyatlarında yüzde 20'lere varan indirimler yapmıştı.

ABD'de fiyat indirimleri, otomobil modeline göre yüzde 6 ile yüzde 20 arasında değişirken Almanya'da ise yüzde 17'yi bulmuştu. Tesla, Avusturya, İsviçre ve Fransa'da da fiyatlarında indirime gitmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 1 Mart'taki Yatırımcı Günü'nde fiyattaki küçük değişikliklerin bile talep üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23