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Dünya Tesla'dan flaş karar! Binlerce araç geri çağrıldı
Dünya

Tesla'dan flaş karar! Binlerce araç geri çağrıldı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni üretilen araçlarındaki direksiyon problemi nedeniyle 21 bin 599 aracı geri çağırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 18:34:00 - 2021-12-03 18:35:36
Tesla'dan flaş karar! Binlerce araç geri çağrıldı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'deki fabrikasında üretilen 21 bin 599 adet Model Y otomobilini geri çağırma kararı aldı.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz yılın başlarında dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e hızlı bir giriş yapmış ve ABD dışındaki ilk üretim fabrikasını Şanghay şehrinde inşa etmeye başlamıştı.

Tesla, son yıllarda Çin'e oldukça büyük yatırımlar yapıyor. Yeni yılla birlikte bu yatırımların karşılığını alan ABD'li şirket, Çin'de üretilen Model Y araçlarını geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya getirmişti.

Geliştirdiği tam elektrikli araçlar ve otonom sürüş sistemleriyle otomotiv sektörünün geleceğini değiştiren Tesla, Çin'deki fabrikasında ürettiği Model Y'leri geri çağırma kararı aldı.

Şirketin bu kararı almasının ardında teknik sorunlar yatarken bu sorunlardan yalnızca Çin'deki tüketicilerin mi etkilendiği yoksa Çin'de üretilip ihraç edilen Model Y sahiplerinin tümünün mü etkilendiği henüz açıklanmadı.

Direksiyonlarda sorun var

Tesla'nın Çin'deki üretim biriminden yapılan açıklamalarda, Model Y'lerin geri çağırılmasına yol açan sorunun direksiyon mafsalından kaynaklı olduğu ifade edildi.

Yapılan çalışmalara göre, bu parça yeterince dayanıklı değil ve zorlama sırasında kırılabiliyor. Böylesi bir durumda yetkililer, süspansiyon rotunun direksiyon mafsalından düşebileceğini, bunun da sürüş güvenliğini etkileyebileceğini söylüyor.

Tesla tarafından yapılan açıklamalara göre 4 Şubat 2021 ile 30 Ekim 2021 tarihleri aralığında Çin'deki fabrikada üretilen Model Y'lerin kontrol edilmesi gerekiyor.

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