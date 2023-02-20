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Otomotiv Tesla yüzbinlerce aracını geri çağırdı
Otomotiv

Tesla yüzbinlerce aracını geri çağırdı

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yazılım güncellemesi yapmak üzere 362 bin 758 aracını geri çağırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 15:43:00 -
Tesla yüzbinlerce aracını geri çağırdı

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, Tesla’nın güvenlik sorunları nedeniyle Tam Otonom Sürüş Beta (FSD Beta) yazılımı ile donatılmış 2016-2023 Model S, Model X, 2017-2023 Model 3 ve 2020-2023 Model Y araçları geri çağırdığı bildirildi. Tesla’nın FSD Beta sisteminin kazalara sebeb olabileceği konusunda uyarıda bulunduğu ve 362 bin 758 aracını geri çağırdığı kaydedildi.

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