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Teknoloji Tesla yeni robotunu tanıttı
Teknoloji

Tesla yeni robotunu tanıttı

Yeniakit Publisher
2023-12-14 08:57:00 -

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, otomobil üretiminde kullanacağı, 10 kg daha hafif olan yeni insansı robotu Optimus'u tanıttı.

ABD’li elektrikli otomobil devi Tesla’nın insansı robotu Optimus güncellendi.

Tesla, otomobil üretiminde kullanacağı, 10 kg daha hafif olan yeni Optimus Gen 2'yi tanıttı. Yeni robotun daha hassas olduğu ve denge konusunda daha iyi olduğu belirtildi.

Bir önceki versiyonunda yürüme yeteneği bulunmayan Optimus'un güncel versiyonu artık akıcı hareketler gerçekleştirebiliyor.

Tesla Optimus Gen 2'nin videosunda, robotun gerçek bir insana daha fazla benziyor oluşu dikkat çekti. Daha hassas ve yetenekli olan Tesla Optimus Gen 2, kırılgan nesneleri tespit etme ve taşıma konusunda başarısını yayınlanan video ile sergiledi.
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İnsansı robotun yayınlanan yeni videosunda, nesneleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde renklerine göre ayırması kaydedilen gelişmeyi ortaya koydu. Nesnelerle ilgili görevini tamamlayan Optimus, sonrasında yoga hareketleri yaparak adaptasyon ve dengede durabilme yeteneklerini sergiledi.

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