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Teknoloji Tesla Model 3 görüntülendi
Teknoloji

Tesla Model 3 görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-04-13 19:18:00 -
Tesla Model 3 görüntülendi

2017 yılından bu yana üretimde olan Tesla Model 3, 2023 yılının ikinci yarısında yenilenerek üretilecek.

2017 yılından bu yana üretimde olan Tesla Model 3, markanın bugünlere gelmesinde şimdiye kadar büyük rol oynadı. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa ve ABD’de önemli satış rakamlarına ulaşan Model 3, elektrikli otomobil almak isteyenlerin ilk rotası olmuştu. Son dönemde ise koltuğunu kardeşi Model Y’ye kaptıran otomobil, yeni tasarımı ile elektrikli otomobil piyasasında iddiasını devam ettirmek istiyor.

Yenilenen Tesla Model 3’ün görselleri sızdırıldı

Tesla’nın bir süredir Model 3’ü yenileyeceğine dair haberler ortaya atılıyordu. Yeni model ile birlikle hem otomobilin eskiyen yüzünü tazelemeyi planlayan marka, diğer yandan ise üretim maliyetlerini önemli oranda düşürmeyi amaçlıyor.

Şimdiye kadar tasarımı bir sır gibi saklanan Tesla Model 3’ün görselleri ise nihayet internete düşmüş durumda. Kod adı ‘Higland’ olan yenileme projesinde sızıdırılan fotoğraflar sayesinde Tesla Model 3’ün güncellenen yüzünü görme fırsatı yakalıyoruz.

Bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan görsel ile Tesla Model 3’ün ön yüzü meydana çıkıyor. Mevcut modele göre daha ince ve yatay bir far tasarımına ev sahipliği yapan yeni Tesla Model 3’ün böylelikle daha agresif bir görünüme kavuştuğunu söyleyebiliriz.

Tamamen yenilenen bir ön yüze kavuşan otomobilde, pürüzsüz tampon tasarımı da dikkat çekiyor. Önceki modelde tamponun alt bölümünde yer alan sis farlarını ise yeni modelde göremiyoruz. Tesla’nın yeni model ile birlikte bu görevi de aracın ana far grubuna entegre etmiş durumda. Aracın arka bölümü ile ilgili ise maalesef herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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