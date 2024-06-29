Tesla Gigafactory’de 2. Dünya Savaşı’na ait bomba bulundu

Elon Musk’ın Berlin’deki otomobil üretim fabrikası olan Tesla Gigafactory genişleme alanında 250 kilogram ağırlığında bir II. Dünya Savaşı bombası bulundu. Tarihin izlerini taşıyan bu bomba, yerinde imha edilecek. İşte detaylar…

Berlin’deki Tesla Gigafactory’de II. Dünya Savaşı’na ait patlamamış bomba bulundu

Tesla, Berlin’deki Gigafactory fabrikasını genişletme çalışmaları yaparken beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Genişleme alanında tam 250 kg ağırlığında II. Dünya Savaşı’na ait bomba bulundu. Bu bomba, taşınamayacak kadar tehlikeli olduğu için yerinde imha edilecek. Yetkililer, Cumartesi günü sabah 7 ile öğleden sonra 3 arasında bombayı patlatmayı planlıyor.

Tesla Gigafactory Berlin’i genişletme planları zaten çeşitli zorluklarla karşılaşıyordu. Grünheide’deki yerel halk, 100 hektardan fazla ormanın temizlenmesi gerektiği için genişlemeye karşı oy kullanmıştı. Aktivistler ise ormanı işgal ederek genişlemeyi durdurmaya çalışmıştı. Ortaya çıkan eski bir bomba ise, işleri daha da karıştırdı.

Patlama sırasında yaklaşık bir kilometrelik güvenlik bölgesi oluşturulacak ve iki ana yol kapatılacak. Ancak A10 otoyolu ve RE1 demiryolu hattı açık kalacak. Tesla, Berlin fabrikasında bulunan bomba sorununu ortadan kaldırmak için hafta sonu üretimi geçici olarak durduracak. Ayrıca, ormanı işgal eden protestocular bölgeyi terk etmeleri konusunda şimdiden bilgilendirildi.

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Avrupa’nın birçok yerinde, inşaat çalışmaları sırasında eski savaş mühimmatlarına rastlanabiliyor. Bu nedenle, Tesla’nın genişleme alanında eski mühimmat arama çalışmaları devam ediyor. Tesla, şu anda Gigafactory Berlin’de sadece Model Y üretiyor, ancak gelecekteki araç üretimini desteklemek için fabrikayı genişletmeyi hedefliyor.