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Teknoloji Tesla fiyatlara zam kararı aldı
Teknoloji

Tesla fiyatlara zam kararı aldı

ABD'li otomobil üreticisi Tesla, Model Y için fiyat artışına gitmek zorunda kaldı. Üç hafta önce yüzde 20 indirim uygulayan Tesla,talep ve vergi sistemindeki değişiklik nedeniyle zam kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 00:21:00 -
Tesla fiyatlara zam kararı aldı

Elektrikli otomobil devi Tesla, bazı modellerinde fiyat güncellemesine gitmek zorunda kaldı. Fiyat artışının birden fazla sebepten kaynaklandığını ifade eden Tesla, ilk olarak Model Y’nin 1000 dolar civarında zamlanacağını bildirdi.

Tesla, artan talep ve ABD’deki vergi kredilendirmesi kurallarındaki değişiklikler nedeniyle, Model Y fiyatlarını artırdı. Model Y Long Range versiyonu yüzde 2 artışla 54.990 dolar, Performans versiyonu ise yüzde 2,7 artırılarak 57.990 dolar seviyesine geldi.

Tesla’nın en çok satan aracı olan Model Y, yaklaşık üç hafta önce yüzde 20’lik bir indirim görmüştü. Şirketin fiyatlarda indirim uygulaması ise talebi artırdı ve Model Y’nin yen vergi kredilendirmesine girmesi sebep oldu. ABD’deki yeni yasa, Model Y dahil olmak üzere birçok modele 7500 dolara kadar kredi sağlıyor.

Tesla’nın geliri hem yıllık hem de çeyrek bazında sürekli olarak büyüme eğilimi gösteriyor. Şirket, Ocak ayında, tarihindeki en fazla sipariş sayısını aldığını bildirdi. Bu yüzden Ocak’ta yapılan fiyat indirimlerinin işe yaradığını söylemek mümkün.

ABD’deki vergi kredileri, elektrikli araç satışlarını teşvik etmek ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için tasarlanan Enflasyon Düşürme Yasası’nın bir parçası. ABD Hazine Bakanlığı, tüketiciye yönelik yakıt standardı uygulayarak, tüketicilerin hangi araçların krediye uygun olduğunu belirlemesini kolaylaştırıyor.

Tesla CEO’su Elon Musk bir süredir Tesla otomobil fiyatları ve SpaceX maliyetlerinin artabileceği konusunda Twitter’da yaptığı paylaşımlarda bu zammın sinyallerini veriyordu. Yeni vergi kredisi ise bu zammın bir parçası oldu.

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