Tesla Cybertruck: Hatta şu anda satışta! O modeli işte böyle utandırdı! Çok önemli açıklamalar! Ödülleri hak ediyor

Bir Tesla Cybertruck, yolda kalmış bir Rivian R1T elektrikli aracı şarj ederken görüntülendi. Bu fotoğraf, aynı zamanda Tesla altyapısının ne kadar güvenli olduğunu kanıtlıyor.

Tesla Cybertruck, yolda kalmış bir Rivian R1S'i işte böyle kurtardı

chip uzmanlarının analizinde: Fark ettiyseniz yıllar içerisinde diğer otomobil üreticileri Tesla'nın tasarım, performans ve teknoloji alanındaki üstünlüğünü yakalamaya başladı. Hatta şu anda satışta olan en iyi elektrikli araçların Rivian R1T/R1S ve Lucid Air olduğunu söyleyen çeşitli otomotiv dergileri ve kanalları bile var. Ancak Rivian R1S ile Tesla Cybertruck arasında yakın zamanda yaşanan bir olay, Tesla'nın elektrikli araçlar söz konusu olduğunda neden hala ön plana çıktığını gösteriyor.

Tam olarak ne olduğuna dair ayrıntılar hala net değil, ancak şu ana kadar bildiklerimiz, bir Rivian R1S sahibinin ailesiyle birlikte bir yolculuğa çıktığı ve Kitty Adams Hoksbergen'in LinkedIn gönderisine göre, Rivian R1S sahibinin Cybertruck'ın yerleşik 240 voltluk çıkışını kullanarak bir Tesla Cybertruck'tan acil bir şarj aldığı.

haberde Cybertruck'ın Rivian'ı şarj ettiği ve her iki aracın da bir süper şarj cihazının yanına park edildiği anlatılıyor. Tesla geniş bir süperşarj ağına sahip olduğu için, güvenilmez üçüncü taraf şarj cihazlarına bağımlı olan Rivian'ı şarj edebiliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu olay, harika bir araç tasarlamanın yanı sıra, gerçekten olağanüstü bir elektrikli araç deneyimi üretmek ve satmak için çok daha fazla altyapı gerektiğini ortaya çıkarıyor. Tesla, kendi özel süperşarj ağına şirket tarihinin erken dönemlerinde başladı ve şu anda Tesla'nın süperşarjları 4 kıtaya yayılmış durumda. Dünya çapında ise 50.000'den fazla şarj cihazı bulunuyor.

Bunun da ötesinde, Tesla süperşarj cihazları % 99,96'lık bir çalışma süresine sahip. Bu oran, diğer hızlı şarj ağlarının ortalama %80 çalışma süresine sahip sektör ortalamasıyla kıyaslandığında oldukça yüksek kalıyor. Yüzde 80'e karşı yüzde 99,96 çok büyük bir fark gibi görünmeyebilir. Ancak gerçekte bu, üçüncü taraf bir şarj istasyonuna gidip çalışmadığını görme olasılığınızın aynı durumun bir Tesla süper şarj cihazında başınıza gelme olasılığından 50 kat daha fazla olduğu anlamına geliyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Rivian R1S'in şarj yardımı almayı gerektirecek şeyin ne olduğuna dair ayrıntılar net değil, ancak üçüncü taraf şarj ağlarının güvenilmezliği göz önüne alındığında, Rivian muhtemelen bir şarj istasyonuna gitti ancak şarj cihazı çalışmadı.

Şu anda bu durum, uzun yolculuklarda Tesla dışında başka bir elektrikli araç kullanmayı oldukça zorlaştırıyor. Ancak Tesla, diğer elektrikli araçların süper şarj ağına erişmesini sağlayan bir adaptör sunmayı planlıyor. Bunu da önümüzdeki yılın başlarında yapmaya başlaması ve bu tür sorunları ortadan kaldırması bekleniyor.