Tesla bir ayda 220 milyar dolar değer kaybetti

Tesla, bir süredir ABD borsasındaki en üst düzey 100 hisse listesinde en kötü performans gösteren firma konumunda bulunuyor. Bazı yatırımcılar ve finansçılar Tesla'dan umutlu olsa da firmanın büyümesindeki yavaşlama ve azalan kârlılığı nedeniyle, son bir ayda firmanın hisse senetleri %30 değer kaybetmiş durumda.

Bu süreçte şirketin değeri de 744 milyar dolardan 521 milyar dolara kadar geriledi. Yani şirket, 220 milyar dolardan fazla değer kaybetmiş oldu. Karşılaştırma için örnek vermek gerekirse bu rakam, Anadolu Grubu'nun toplam değerinin üç katından fazla.

Tesla hisseleri neden düştükçe düşüyor?

Tesla, 2023 yılında bir önceki yıldan %38 daha fazla otomobil sattı, toplam satışta 1,8 milyon adet araca ulaştı. Wall Street analizlerine göre firma, bu yıl da %17 daha fazla araç satacak. Otomobil pazarında en çok tercih edilen otomobil olan Model Y de Tesla çatısı altında yer alıyor. Yani firmanın hisselerindeki düşüş, bu açıdan bakınca çok da mantıklı değil.

Öte yandan firmanın kârlılığı eski dönemlerin altında kalıyor. Geçtiğimiz günlerde firma, 2023 rakamlarını açıklarken bu yıldan beklentiler de paylaşılmıştı. Tesla, yatırımcılarından bu yıl "gözle görülür şekilde daha düşük bir genişleme" beklemelerini istemişti. Bu açıklamanın ardından da şirket hisseleri %12'lik bir düşüş yaşamıştı. Açıklanan rakamların da hâlihazırda beklenen seviyenin altında olmasıyla beraber Tesla hisseleri ciddi bir düşüş yaşamaya başladı.

Tesla'nın geleceği yatırımcılar arasında tartışma konusu

Bazı yatırım uzmanları Tesla'nın pazar lideri olmasına ve Elon Musk'ın bir şekilde şirketin yönünü yeniden yukarı yönde değiştireceğine inanıyor. Bazı uzmanlar ise Tesla'nın yapısal olarak inovasyondan gelen gücüyle rekabetçi fiyatlar sunabilmesinin firmanın itici gücü olduğunu ancakk otomotiv piyasasında bu gücü çok uzun süre korumanın mümkün olmadığını ifade ediyor.

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Kaynak: Autoblog

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