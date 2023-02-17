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Teknoloji Tesla, 363 bine yakın aracını geri çağırdı
Teknoloji

Tesla, 363 bine yakın aracını geri çağırdı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yazılım güncellemesi yapmak üzere 362 bin 758 aracını geri çağırdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 03:14:00 -
Tesla, 363 bine yakın aracını geri çağırdı

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, Tesla'nın güvenlik sorunları nedeniyle Tam Otonom Sürüş Beta (FSD Beta) yazılımı ile donatılmış 2016-2023 Model S, Model X, 2017-2023 Model 3 ve 2020-2023 Model Y araçları geri çağırdığı bildirildi.

Tesla'nın FSD Beta sisteminin kazalara neden olabileceği konusunda uyarıda bulunduğu ve 362 bin 758 aracını geri çağırdığı kaydedildi.

Öte yandan, Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kablosuz bir yazılım güncellemesini içeren eylem için "geri çağırma" kelimesinin kullanılmasına tepki gösterdi.

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