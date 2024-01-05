  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya'da o Türk markası için alarm verildi! Marketlerden bir bir toplatılıyor

75 milyar dolarlık hedefe odaklandılar! Yunanistan ile "çekişmeye" hazırız

Cem Küçük AK Parti'nin İstanbul adayını açıkladı: Yüzde 99 o isim olacak

ABD’ye vururuz demişlerdi! Kuzey Kore, Güney Kore’yi bomba yağmuruna tuttu

MOSSAD Başkanı’ndan Hakan Fidan’a şok telefon! Ne dediğini duyanların ağzı bir karış açık kaldı! Vay vay vay

Adam cumaya sarhoş geldi İmama dönerek: Bir parça da benim için çal imam efendi

‘Eline sağlık' soruşturması için savcılıktaydı! Fatih Altaylı hakkında flaş gelişme! Az önce Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu! Şimdi oturup ağla bakalım

O ilimizde Türkiye'yi zengin edecek rezerv var! O rezerv için dünya birbirini yemeye başladı

İfade veren provokatör Altaylı hakkında flaş karar

Yunanistan çalkalanıyor! Fatih Terim resmen reddedildi
Dünya Tesla 1,62 milyon aracı geri çağırdı!
Dünya

Tesla 1,62 milyon aracı geri çağırdı!

Yeniakit Publisher
2024-01-05 16:00:00 -
Tesla 1,62 milyon aracı geri çağırdı!

Amerikan elektrikli araç üreticisi Tesla, direksiyon yazılımıyla ilgili endişeler nedeniyle Çin'deki 1,62 milyon aracı geri çağırma kararı aldı.

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, direksiyon yazılımıyla ilgili endişeler nedeniyle Çin'deki 1,62 milyon aracı geri çağırdı. AFP ve Reuters, cuma günü bir hükümet açıklamasına atıfta bulunarak Çin'deki 1,6 milyon Tesla aracın direksiyon yazılımıyla ilgili endişeler nedeniyle geri çağıracağını bildirdi.

Geri çağırma operasyonu, Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nin hem ithal hem de yerli üretim araçlarını denetleme planının bir parçası olarak görülüyor. Reuters'a göre, yazılım güncellemesi otomatik pilot direksiyon sistemi işlevinin kötüye kullanılmasını önlemek ve çarpışma riskini azaltmak için yapılacak.

ABD'de de geri çağırmışlardı

Geçtiğimiz ay ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın 2012-2023 Model S, 2016-2023 Model X, 2017-2023 Model 3 ve 2020-2023 Model Y araçlarında otomatik pilot direksiyon sisteminde hata tespit etmişti.

Bunun üzerine Tesla kusurlu sistemi düzeltmek için aralarında Türkiye'de de satılan modellerin olduğu 2 milyondan fazla aracını geri çağırmıştı.

Tesla, son derece rekabetçi olan Çin pazarında BYD gibi pek çok güçlü rakiple karşı karşı karşıya. Şirketin hisseleri geçen yıl iki katına çıktıktan sonra bu yıl yüzde 4 değer kaybetmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çinli şirketin gözü Tesla’nın tahtında
Çinli şirketin gözü Tesla’nın tahtında

Otomotiv

Çinli şirketin gözü Tesla’nın tahtında

"Tesla katili" diye ürettiler... "Yerli otomobil" alay konusu oldu
"Tesla katili" diye ürettiler... "Yerli otomobil" alay konusu oldu

Sosyal Medya

"Tesla katili" diye ürettiler... "Yerli otomobil" alay konusu oldu

Elektrikli araç piyasasında dengeleri değiştiren rekor: Tesla'yı her an tahtından edebilir
Elektrikli araç piyasasında dengeleri değiştiren rekor: Tesla'yı her an tahtından edebilir

Otomotiv

Elektrikli araç piyasasında dengeleri değiştiren rekor: Tesla'yı her an tahtından edebilir

Dünya lideri oldu! Çinli BYD Tesla'yı solladı!
Dünya lideri oldu! Çinli BYD Tesla'yı solladı!

Otomotiv

Dünya lideri oldu! Çinli BYD Tesla'yı solladı!

Tesla’yı fena sollamıştı! Çinli BYD yeni yılda görülmemiş eşsiz fırsatlar sunuyor! Artık o bir dünya lideri!
Tesla’yı fena sollamıştı! Çinli BYD yeni yılda görülmemiş eşsiz fırsatlar sunuyor! Artık o bir dünya lideri!

Otomotiv

Tesla’yı fena sollamıştı! Çinli BYD yeni yılda görülmemiş eşsiz fırsatlar sunuyor! Artık o bir dünya lideri!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23