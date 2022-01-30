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Ekonomi TESK’ten kritik çağrı: Alt sınır değişmeli
Ekonomi

TESK’ten kritik çağrı: Alt sınır değişmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Elektrik kullanımında alt sınır konutlarda en az 400-500 kilovatsaat, iş yerlerinde ise 800-1200 kilovatsaat olmalı” talebinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 20:34:00 -
TESK’ten kritik çağrı: Alt sınır değişmeli

Palandöken, yazılı açıklamasında elektrik kullanımında tüketim sınırlarına göre yapılan zamlara değindi. Konutlarda tüketilen elektrik miktarının 150 kilovatsaati geçmesi halinde yüzde 127 zam uygulandığını belirten Palandöken, “Bu sınırı geçmemek için evlerde buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, ütü gibi zorunlu cihazları hiç çalıştırmamak gerek” ifadesini kullandı. Elektrik kullanımında alt sınırın yeniden belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: “Elektriğin yazdan daha çok kışın kullanıldığını; ısınmada, aydınlanmada, mutfakta, temizlikte, iş yerlerinde her alanda olmazsa olmaz olduğunu belirtmiş ve zam yapılmaması için talepte bulunmuştuk. Esnafımız konutlardan ve sanayiciden daha fazla elektrik faturası ödemektedir. İş yerlerinde kullanılan elektrik yazlık ve kışlık olarak ayrı ayrı hesaplanarak faturalandırılmalı.”

Önemli öneri

Doğal gazda kademeli sisteme geçiş kararına da değinen Palandöken, vatandaş, esnaf ve sanayicinin durumu düşünülerek kademenin üst sınırdan belirlenmesi gerektiğini savundu. Palandöken, en önemli harcama kalemlerinde faturaların yüksek gelmesinin üretimi de tüketimi de olumsuz etkilediğinden; yüksek fiyatların hem enflasyonu hem de maliyetleri artırdığından yakındı.

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