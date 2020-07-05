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Ekonomi

TESK'ten "kahvehanelerde oyun oynanmasına izin" talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Kahvehanecilerimiz, her masa için yeni paket oyun kağıdı, her oyundan sonra taşların dezenfekte edilmesi gibi kurallar belirlendiğinde, bunlara titizlikle uyacaklardır"

Yeniakit Publisher
2020-07-05 10:44:39 -
TESK'ten "kahvehanelerde oyun oynanmasına izin" talebi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kıraathane ve kahvehanelerde belirli kurallara tabi olarak oyun oynanmasına izin verilmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapalı tutulan kahvehane ve kıraathanelerin normalleşme süreciyle açılmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Söz konusu işletmelerde halen oyun oynanmasına izin verilmediğini hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti:

"Kahvehanecilerimiz her türlü dezenfekte işlemini uyguluyor, pandemi sürecinin gerekliliklerini yerine getiriyor. Dolayısıyla her masa için yeni paket oyun kağıdı, her oyundan sonra taşların dezenfekte edilmesi gibi kurallar belirlendiğinde, bunlara da titizlikle uyacaklardır. Artık neredeyse tüm hayatın kontrollü şekilde normal devam ettiği bir süreçte, gün içinde yalnızca çay, kahveyle maliyetini çıkartmaya çalışan kahvehaneci esnafımız oyunların oynanması için müjde bekliyor."

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