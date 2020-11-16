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Ekonomi TESK’ten “indirim kampanyası” uyarısı! “Yanıltıcı kampanyalara cezai işlem uygulanmalı”
Ekonomi

TESK’ten “indirim kampanyası” uyarısı! “Yanıltıcı kampanyalara cezai işlem uygulanmalı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, her yıl “Efsane Cuma, Yalnızlar Günü, Efsane Kasım” gibi isimlerle çok sayıda indirim kampanyalarının düzenlendiğini belirterek, “Bazı firmaların bu sahte kampanyalarla bire bin katma çabası adil değil” değerlendirmesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 10:31:00 -
TESK’ten “indirim kampanyası” uyarısı! “Yanıltıcı kampanyalara cezai işlem uygulanmalı”

İndirim aldatmacalarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti: “Günümüzün rekabet piyasasında hiç kimse yüzde 80 zarar ederek satış yapmaz. Her ürünün maliyeti ve satış fiyatı ortalama olarak bellidir. Ürünlere birkaç gün öncesinde 3-5 katı etiket yapıştırıp sonra yılın belli günlerinde indirim diye pazarlamak haksız kazançtır. Bu tarz yanıltıcı kampanya ve reklam yapan firmalara cezai işlem uygulanmalı. İndirim sezonu yılda iki kez olmak üzere sınırlandırılmalı ve indirimler izinle olmalı.”

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